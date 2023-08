Man aangevallen met brandende vloeistof in Brussel

Woensdagochtend werd een man aangevallen in Brussel met een brandende vloeistof, mogelijk ammoniak. Dat bevestigt de Brusselse lokale politie. De man is buiten levensgevaar.

Omstreeks zeven uur woensdagmorgen werd de politie opgeroepen voor een vechtpartij aan de Helihavenlaan. Toen ze ter plaatse kwamen, troffen ze een man aan met brandende pijn in de ogen. Iemand had een vloeistof in zijn gezicht gespoten, verklaarde de man.

Mogelijk gaat het om ammoniak. Verder onderzoek moet duidelijkheid brengen. Volgens een getuige kreeg de man ook vuistslagen en zouden de daders zijn uurwerk gestolen hebben. Het slachtoffer werd overgebracht naar het ziekenhuis maar verkeert niet in levensgevaar.

De aanval vanmorgen is mogelijk het tweede ammoniak-incident op enkele dagen tijd. Afgelopen zaterdag gooiden twee mannen een flesje ammoniak in een metrostel aan de halte Delacroix. Volgens het Brusselse parket was het een afleidingsmanoeuvre om de passagiers makkelijk te kunnen beroven.