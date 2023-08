17e eeuwse Britten wisten het al: ‘Muziek troost beter dan comfortfood of een potje huilen’

Wie ooit op kamp is gegaan, zal het beamen: zelfs decennia later kan een kamplied nog voor kippenvel zorgen. Muziek als trigger van emoties, dat is waarmee oudemuziekformatie Noxwode zaterdag het tweede weekend van MA Festival in Brugge inluidt.

Het Engelse trio Noxwode belooft een intimistisch recital met songs uit het 17de-eeuwse British Empire, waar roerige tijden tot de intense consumptie van populaire meezingers noopten. Ze hadden het inderdaad niet onder de markt, de Britten van de barok. Politiek zat het land in slechte papieren nadat een burgeroorlog, de Glorious Revolution, de Negenjarige Oorlog en troonopvolgingsperikelen een klimaat van onrust hadden geschapen. Intussen eiste de laatste oprisping van de Zwarte Dood meer dan 100.000 doden en suggereerden de meer dan vijfhonderd heksenexecuties dat ook bovennatuurlijke krachten zich tegen Engeland hadden gekeerd. Je zou voor minder geloven dat je heimat tot ondergang is gedoemd.

En dus trokken velen richting ‘nieuwe wereld’: kolonies en andere overzeese horizonten waar een betere toekomst lonkte. Maar daar stuitten de expats op een sluipschutter van een heel ander kaliber: de heimwee. Om het gemis te lenigen werd er veel en vaak gezongen. Muziek werd de thermostaat van een gemeenschap die, stuiterend tussen weemoed en euforie, genoegen nam met een glimp van hoop.

Het wetenschappelijke onderzoek naar hoe muziek precies emoties opwekt en reguleert, is een nog jonge discipline die tot dusver weinig wetmatigheden kon ontdekken. Vast staat wel dat muziek de eigenschap bezit ons gevoelsapparaat te bespelen en ze daardoor prima kan worden ingezet als psychologische tool. Zo bevestigt onderzoeker Waldie Hanser, die eerder dit jaar zijn doctorstitel aan de universiteit van Tilburg behaalde met een proefschrift dat de troostende kracht van muziek onderzoekt. ‘Dat het luisteren naar muziek emoties oproept, is een reden waarom mensen zich vaak tot muziek wenden om hun stemming te verbeteren of uiting te geven aan wat ze voelen,’ stelt Hanser. ‘Uit ons onderzoek blijkt dat muziek luisteren zelfs een van de belangrijkste manieren is om je getroost te voelen, meer nog dan steun zoeken bij anderen, eten of in tranen uitbarsten.’

Dat de uitgeweken Britten teruggrepen naar populaire, volkse muziek om hun verlies te verwerken, hoeft niet te verbazen, zegt Hanser. ‘Dat is muziek vol herinneringen aan hun geboortegrond die ze wellicht kenden uit hun jeugd of samen zongen in de buurt, de kerk, de kroeg, tijdens het werk en onderweg naar hun nieuwe bestemming. Kortom, muziek die vanuit hun herinneringen troost brengt.’

Tel daar nog de prettige voorspelbaarheid bij van liederen die in je geheugen zijn geprent en muziek blijkt de gedroomde rouwpartner: je weet precies wat wanneer te verwachten en voelt je begrepen wanneer dat éne woord, die ultiem inspirerende frase weerklinkt. ‘Muziek functioneert dan als een begripvolle vriend,’ aldus Hanser.

Zingen in koor

Geeft luisteren of zingen in groep nog een extra boost? Waldie Hanser: ‘Daar heb ik zelf nog geen onderzoek naar gedaan, maar collega’s hebben wel kunnen aantonen dat het zingen in koor allerlei positieve emoties oproept, gunstige effecten heeft op het gemoed en zorgt voor gevoelens van verbinding. Het is niet voor niets dat er tijdens evenementen, bijeenkomsten en rituelen samen wordt gezongen. Wanneer een stadion vol mensen You’ll never walk alone inzet, is het moeilijk om het droog te houden – zo’n enorme kracht gaat er uit van al die stemmen samen.’

Voor wie het een kans wil geven, komt klassiek warm aanbevolen. In vergelijking met elektronische of versterkte muziek is akoestisch repertoire vaak transparanter en meer rustgevend. Bovendien laat ze ruimte voor tekstverstaanbaarheid en in woorden zit vaak het ultieme troostmedicijn verscholen. Vooral wanneer de tekst negatieve emoties balanceert met positieve, toekomstgerichte gedachten. Maar hét toverwoord in liedjes van troost blijkt ‘jij’: het voornaamwoord dat een verbondenheid tussen de ik-figuur en iets of iemand anders vooropstelt. Continuing bonds, heet het in de vakliteratuur van rouwconsulenten: de impliciete suggestie dat een relatie blijvend is, wars van turbulente tijden en de heftigheid van een wereld in voortdurende verandering.

Wie last krijgt van heimwee op vakantie weet dus wat te doen: hier met die alltimefavourites-playlist. Zoals de Britse expats eeuwen geleden al wisten. En wij het in de toekomst misschien steeds vaker zullen doen. Wordt muziek hét helende preparaat voor millenniale kwalen als klimaatangst? Wij geven het vijf jaar max: de toevoeging van een streamingabonnement aan onze ziekenfondsportfolio.

Noxwode met liederen van onder meer Dowland en Purcell op MA Festival: zaterdag 12 augustus (Lissewegedag), 15 uur. Info & tickets: mafestival.be