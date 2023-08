Zullen dijken en duinen volstaan om onze kust te beschermen?

Door de klimaatopwarming is er geen ontkomen aan: de zeespiegel stijgt, ook aan de Belgische kust, mogelijk met 1 meter tegen 2100. Vooral zware stormen dreigen dan veel schade aan te richten. En dus moeten we onze kust dringend beschermen. Maar zullen dijken en duinen volstaan? Of zullen we ook land moeten opgeven?