Hoe mosselen onze kust verstevigen

We zijn dol op mosselen geserveerd in een dampende pan, maar levend kunnen de beestjes een rol spelen in onze verdediging tegen een stijgende zee. Gert Van Hoey buigt er zich als onderzoeker over bij het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (Ilvo). Hij deed dat binnen het project Coastbusters, dat loopt in samenwerking met enkele bedrijven, waaronder de grote baggeraars. Het onderzoek richt zich op de vooroever, de strook net onder de waterlijn. In die zone zouden levende organismen, als natuurlijke ingenieurs, de boel beter bij elkaar kunnen houden. Naast mosselen gaat het onder meer om schelpkokerwormen. ‘Zij zorgen er mee voor dat er minder erosie optreedt en minder verlies wanneer er zand aangevoerd wordt’, zegt Van Hoey.

De onderzoekers wilden nagaan of we een mosselpopulatie kunnen kweken om in te zetten voor die doeleinden. Ze hingen touwen in het water waarop zich mossellarven nestelden die eraf vielen als ze groter werden. Zo kwamen ze in het zeebed terecht, waar ze hun stabiliserende functie vervullen. ‘Het is een soort aquacultuur, maar niet bedoeld om de mosselen te oogsten voor consumptie’, zegt Van Hoey.

Het experiment liep niet van een leien dakje. Zo kon er door de coronabeperkingen niet op de beste momenten gewerkt worden. ‘We hebben ook geworsteld met het type touw’, vertelt Van Hoey. ‘We gebruikten aanvankelijk gladde touwen, omdat de dieren daar makkelijker vanaf zouden vallen. Maar daardoor konden er zich te weinig larven op hechten.’

Toch heeft het experiment iets opgeleverd. ‘We hebben gemerkt dat je zo mosselbiomassa kunt kweken voor deze toepassing. In het vervolgonderzoek zullen we nagaan hoeveel we er nodig hebben om effect teweeg te brengen’, zegt Van Hoey. ‘Het mosselbed lijdt sterk onder stormen en de schelp­dieren worden opgepeuzeld door zeesterren. Maar we zijn al zeker dat er voldoende larven in ons kustwater leven om hen in te schakelen voor natuurlijke bescherming. We moeten ze gewoon een handje helpen.’(ty)