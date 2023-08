Cruiseschip wordt opvangplaats voor vluchtelingen in Nederland: ‘Maar dit is geen vakantieresort’

Door krapte op de huizenmarkt, beroept Nederland zich steeds meer op cruiseschepen om asielzoekers op te vangen. The Ocean Majesty is de volgende in de rij. Alle luxe wordt voor het 300-tal asielzoekers hermetisch afgesloten.

In de haven van Velsen, 30 kilo­meter ten westen van Amsterdam, legde in de nacht van dinsdag op woensdag The Ocean Majesty aan. De mastodont moet er vanaf het einde van de maand een 300-tal personen opvangen, aldus een woordvoerder van het Nederlandse asiel­agentschap. Het gaat om personen met een verblijfsvergunning die wachten op een woning, klinkt het.

The Ocean Majesty is 135 meter lang en bijna 50 jaar oud. In andere tijden waren het vooral Duitsers die hun vakantie doorbrachten op het schip. Maar zwembaden, bars, winkels en andere luxe zijn nu gesloten, zegt de woordvoerder. ‘Dit is geen vakantieresort, maar accomodatie bij gebrek aan andere opvangplaatsen.’ Volgens de woordvoerder blijft het schip in Velsen tot eind 2024.

Voorganger groter

Eerder was in de haven van Velsen, aan de Noordzee, ook al de veel grotere Silja Europe aangelegd, een cruiseschip dat meer dan dertig jaar lang over de Baltische Zee vaarde. Dat schip is 200 meter lang en telt 12 verdiepingen. Nu ligt het schip in Rotterdam en is het de tijde­lijke verblijfplaats van 1.200 personen tot ze een vast verblijf hebben gevonden. Ook daar is alle luxe-infrastructuur dicht.

Net als België kampt ook Nederland met een opvangcrisis. Omdat er zo weinig sociale woningen zijn, blijven veel personen in asiel­centra, ook al hebben ze al lang een verblijfsvergunning. Als gevolg daarvan zijn er te weinig plaatsen voor nieuwe asielzoekers. De regering vraagt steden en gemeenten daarom om tijdelijke oplossingen te bedenken.