Alec Segaert moet vrede nemen met zilver op WK tijdrijden voor beloften

Alec Segaert, tweede op het BK tijdrijden bij de profs, was torenhoog topfavoriet voor dit WK tijdrijden. Alsof er nog niet genoeg druk was, keek hij tegen een kanontijd aan van Lorenzo Milesi. De Italiaan, die voor Team DSM rijdt, had de tijdrit van zijn leven gereden en iedereen weggeblazen.

Maar Segaert is ook een kanon. Bij het eerste tussenpunt dook hij als enige onder de tijd van Milesi. Onze landgenoot deed er nog eens 10 seconden af.

Bij het tweede tussenpunt was de voorsprong van Segaert geslonken naar minder dan vier seconden en bij het derde tussenpunt waren de rollen voor het eerst omgedraaid: Milesi was hier bijna vier seconden sneller.

Bij de finish had Segaert het tij niet weten te keren. Ook onze landgenoot beet de tanden stuk op de toptijd van de Italiaan en was ruim elf seconden trager. Zilver dus. Op de prestatie van Segaert viel weinig af te dingen, maar er was er gewoon eentje beter.

‘Het was een ongelooflijk brutale tijdrit, de laatste kilometer was heel pijnlijk’, zei Milesi. ‘Ik gaf alles van de start tot finish, ik heb niet teveel gerekend of naar cijfers gekeken. Tijdens de tijdrit was ik de hele tijd aan Alec aan het denken: ik pushte voortdurend om sneller te kunnen zijn. Dat ik hier de wereldtitel pak, moet ik nog even laten bezinken.’

Alec Segaert. — © BELGA

Jonathan Vervenne had geen topdag

Bij het eerste tussenpunt was al duidelijk dat Jonathan Vervenne, net als Segaert student burgerlijk ingenieur aan de KU Leuven, niet zou meespelen voor een echte topnotering. Hij was daar al bijna 37 seconden trager dan Milesi en kwam als achtste door. Die trend zette zich door en bij de finish had Vervenne 1’42”05 achterstand op de vliegende Italiaan.

‘Ik zat een beetje onder het pacingplan’, gaf Vervenne. toe ‘Ik had geen topdag, maar wel gewoon een goede dag. Al bij al ben ik tevreden met mijn tijdrit.’