Stuwdam in Noorwegen stort gedeeltelijk in

In Noorwegen is een stuwdam deels gebroken door de hevige regenval en overstromingen in het gebied.

In de voormiddag evacueerde Noorwegen al gemeenschappen nabij de waterkrachtcentrale van Braskereidfoss, die zich bevindt in de provincie Innlandet ten noorden van Oslo. Door een probleem met de sluizen stroomde water over de dam heen en was de waterkrachtcentrale deels ondergelopen.

De centrale controleert de stuwdam op de Glommarivier, de grootste waterloop van Noorwegen.

Scandinavië en de Baltische staten worden geteisterd door storm Hans. De komende dagen verwachten ze er het hevigste noodweer van de jongste vijftig jaar. Aardverschuivingen hebben in Noorwegen en Zweden al gebouwen en wegen verwoest. Er vielen tot nu toe minstens twee doden.

Toen de stuwdam dreigde te breken, overwoog de politie om een gecontroleerde ontploffing uit te voeren op de 45-jaar oude dam. Toch besloten ze de explosie niet uit te voeren, aangezien de situatie daarna wellicht moeilijk te controleren zou zijn.

Noorwegen evacueerde eerder al duizenden mensen omdat de rivierpeilen recordhoogtes bereikten. Grote wegen werden gesloten en het treinverkeer werd stilgelegd in grote delen van Zuid-Noorwegen omdat rivieren uit hun oevers traden. Autoriteiten waarschuwden voor meer overstromingen de komende dagen.