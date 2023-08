Zomerse droogte is ver weg: grondwaterstanden doen het goed

Juli was nat en het effect daarvan op het peil van het grond- en oppervlaktewater is zichtbaar in de cijfers van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). Het verschil is frappant: vorig jaar, tijdens die gortdroge zomer van 2022, stond begin augustus 79 procent van de grondwaterstanden laag tot zeer laag. Vandaag staat 79 procent normaal of (zeer) hoog.

Het neerslagtekort – het verschil tussen het water dat gebruikt wordt of verdampt en wat er uit de lucht valt – ligt op 100 millimeter (zie grafiek). Dat kwam in het oude klimaat een keer om de twee jaar voor. ‘Dat heet een normale Belgische zomer’, zegt waterkundige Patrick Willems (KU Leuven). ‘En dat voor het eerst in zeven jaar. De andere jaren waren warmer en droger, en 2021 was natter dan normaal.’

Opmerkelijk is dat het neerslagtekort, dat eerder tot 173 millimeter opklom, pas een duik nam na 22 juli. Dat geeft aan dat die juli waar we zo op gesakkerd hebben vóór de 22ste niet eens zoveel regen slikte. Ter vergelijking: in 2022 liep het tekort op tot bijna 360 millimeter.

Toch zijn er nog enkele plekken waar het water lager staat dan een maand geleden. ‘Dat verbaast me’, zegt Willems. ‘Ik zie maar één mogelijke verklaring en dat is dat er daar veel water weggedraineerd is.’

Maas

Betekenen de hoge waterniveaus dat we deze zomer aan waterschaarste ontsnappen? ‘Waarschijnlijk wel’, zegt Willems. ‘Het zou twee maanden kurkdroog moeten zijn voor we weer in de problemen komen. Daar ziet het niet naar uit.’

Toch maakt hij één kanttekening. De kleine waterlopen laten een hoog debiet zien, maar in de grotere – Maas, Schelde, Leie – ligt het basisdebiet (dat zonder het surplus van recente buien) toch aan de lage kant. De Maas voedt ook het Albertkanaal. ‘Die grote waterlopen zijn kennelijk nog niet helemaal hersteld van de droogteperiode voor juli.’

Het zijn die waterlopen die belangrijk voor de drinkwatervoorziening, de scheepvaart en andere bedrijfsactiviteiten. De Vlaamse Waterweg, beheerder van de waterlopen, houdt zijn preventieve maatregelen langs het Albertkanaal in stand.

Het contrast met de droge zomer van vorig jaar is groot. Maar ook het verschil met eerder dit jaar valt op. Eind mei en juni maakten we een erg lange periode zonder neerslag mee. Ook februari was uitzonderlijk droog, maart dan weer kletsnat. ‘Dit is een jaar van meteorologische bokkensprongen, maar als je de gemiddelden bekijkt, is het heel normaal’, besluit Willems.