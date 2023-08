Sixto Rodriguez, de minzame mythe van ‘Searching for Sugar Man’ is overleden

Rodriguez op het Cityfolk festival in Ottawa in 2017. — © WireImage

Sixto Rodriguez, de enigmatische muzikant naar wie documentairemaker Malik Bendjelloul op zoek ging in ‘Searching for Sugar Man’, is overleden. Hij werd 81.

In 2013 was Searching for Sugar Man een verrassende winnaar bij de Oscars. De documentaire van de Zweedse regisseur Malik Bendjelloul reconstrueerde hoe twee Zuid-Afrikaanse fans in de jaren 90 op zoek gingen naar de mysterieuze Amerikaanse muzikant Sixto Rodriguez. Het fascinerende verhaal over een artiest die, buiten zijn eigen weten om, een legende was geworden aan de andere kant van de wereld, werd bekroond met de Oscar voor ‘Beste documentaire’. En zo kreeg Rodriguez’ muziek alsnog de aandacht die ze verdiende.

De Mexicaans-Amerikaanse folkzanger kende zijn meest creatieve periode in de jaren 60 en 70, met twee albums als resultaat: Cold fact (1970) en Coming from reality (1971). Rodriguez zong er over het verval en de schrijnende armoede die hij zag in zijn thuisstad Detroit, maar ondanks mooie songs als ‘Sugar man’ of ‘I wonder’ flopten de platen in zijn thuismarkt. De zanger raakte na verloop van tijd aan lager wal. Maar bootlegversies van de albums werden wél populair in Zuid-Afrika. De liberale middenklasse die tegen het Apartheidsregime was, vond in de anti-establishmentboodschap van Rodriguez een soundtrack voor hun activisme.

Tweemaal in Ancienne Belgique

Het bracht twee Zuid-Afrikaanse fans, Stephen Segerman en Craig Bartholomew, ertoe om in de jaren 90 op zoek te gaan naar hun mysterieuze held. Ze ontdekten dat de Zuid-Afrikaanse royalties nooit bij Rodriguez, maar in de zakken van een louche platenbaas waren beland. En dat de zanger, ondanks de geruchten, nog niet dood was. Toen ze Rodriguez uiteindelijk opspoorden, vlogen ze hem naar Zuid-Afrika, waar hij in 1998 nog optrad voor 5.000 Zuid-Afrikanen – een succes dat hij in eigen land nooit gekend had.

Nadien werd het weer stil rond de zanger, tot Bendjellouls documentaire. Die bracht hem op de radar van enkele Amerikaanse talkshowhosts en zelfs op de affiche van het Coachella-festival. In 2014 belandde Rodriguez nog tweemaal op het podium van een uitverkochte Ancienne Belgique. Daar bleek dat de jaren vooral fysiek hun tol hadden geëist. Toch had hij nog een goede raad veil voor het publiek. ‘Als je 71 bent, weet je dat haat een te krachtige emotie is om te verspillen aan mensen die je niet mag.’

Het was de officiële fansite van Rodriguez, nog steeds gerund door Segerman, die het nieuws de wereld in stuurde. Over de doodsoorzaak is nog niets bekend. Rodriguez werd 81 jaar, en laat drie dochters na.