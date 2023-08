Blessure houdt Nafi Thiam weg van WK atletiek

‘Nafi heeft besloten niet deel te nemen aan het WK in Boedapest’, laat haar entourage weten. ‘Haar voorbereiding werd verstoord door problemen met haar achillespezen en na zorgvuldig overleg met haar team heeft ze besloten om geen verergering te riskeren door deel te nemen in Boedapest. Nafi is teleurgesteld dat ze een groot kampioenschap overslaat, maar behoudt haar focus op haar langetermijndoelen en de Olympische Spelen van Parijs.’

De 28-jarige Thiam werd begin maart in Istanbul nog met een wereldrecord Europees kampioene op de vijfkamp. In juni begon ze op stage in Zuid-Afrika last te krijgen van een achillespeesblessure, een euvel dat niet voor het eerst in haar carrière opdook. Haar coach Michael van der Plaetsen verlaagde de intensiteit op training en op de meeting van thuissstad Luik half juli waar ze deelnam aan het verspringen, leken de problemen van de baan. ‘Het goede nieuws is dat ik niets aan mijn achillespezen heb gevoeld, terwijl ik daar de voorbije weken wel wat last van gehad heb’, zei ze toen. Helaas, niet veel later moest ze geblesseerd afzeggen voor de Diamond Leagues in Monaco en Londen.

Twee weken geleden presteerde ze in een door regen en wind gekweld BK niet meteen overtuigend op het speerwerpen en paste ze voor de finale van de 100 meter horden. Achteraf verliet ze gefrustreerd Brugge zonder een gebruikelijk momentje voor de media. Het forfait kwam nu onverwacht. Een unieke olympische triple – goud op drie opeenvolgende Spelen – krijgt begrijpelijk voorrang op een derde wereldtitel. Voor Team Belgium is het forfait van vaandeldraagster Thiam een serieuze aderlating voor het WK atletiek.

Eerste forfait voor groot outdoor-kampioenschap in tien jaar

In Boedapest zou Thiam voor haar derde wereldtitel gaan na Londen 2017 en Eugene 2023. Het WK in Boedapest is het eerste grote outdoortoernooi dat Thiam moet laten schieten in liefst tien jaar tijd. Ze startte in 2013 met het WK in Moskou, daarna het EK in Zürich in 2014 en het WK in Peking in 2015. In 2016 volgde de combinatie EK in Amsterdam en olympisch goud in Rio. In 2017 was er Londen en in 2018 het EK in Berlijn. Daarna volgden het WK in Doha in 2019, de Spelen in Tokio in 2021 en nadien in 2022 de dubbel WK Eugene en EK in München.