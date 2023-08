Union springt in de dans voor Mats Rits na vertrek van alweer een sterkhouder

Bart Nieuwkoop gaat opnieuw voor Feyenoord voetballen. De club uit Rotterdam zal een afkoopsom betalen voor de 27-jarige Nederlander die nog een contract had tot 2024. De deal komt vandaag normaal rond.

Nieuwkoop is een rasecht jeugdproduct van de regerende kampioen van de Eredivisie. In de zomer van 2021 verliet Nieuwkoop Feyenoord met een vrije transfer voor een avontuur bij Union. In Brussel ontpopte hij zich tot een vaste waarde. In 92 optredens kwam de vleugelverdediger tot acht doelpunten en elf assists.

Met onder meer Victor Boniface, Simon Adingra, Senne Lynen, Teddy Teuma … zag Union nu al heel wat sterkhouders vertrekken, maar de Brusselaars mengen zich nu in de strijd om Mats Rits (30).

Mats Rits. — © belga

Anderlecht deed al een bod dat tussen 1 en 1,5 miljoen ligt, maar Club Brugge hoopt op een bedrag rond de 2 miljoen euro. Paars-wit en Club bereikten nog geen akkoord over de overgang van de middenvelder en dus ruikt Union zijn kans.

De Brusselaars zijn in hun zoektocht naar een vervanger voor Senne Lynen (Werder Bremen) ook uitgekomen bij Rits. Union deed eveneens een bod. De middenvelder heeft nog een contract voor één seizoen bij Club, waar hij alleszins mag vertrekken. (pjc, vva)