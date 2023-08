Cha cha slide: een ‘slowburner’ op de hitlijsten

Filip Tielens Chef cultuur & media

‘Slide to the left! Slide to the right! Criss cross (x3)! Cha cha real smooth!’ Geef maar toe, de kans dat u op chirofuiven, trouwfeesten of verjaardagsfeestjes van uw kroost gelinedancet hebt op ‘Cha cha slide’, is groot. De oorwurm van DJ Casper, die deze week op 58-jarige leeftijd overleed aan de gevolgen van kanker, hoort thuis in de categorie ‘meedansers die ook stijve harken een houvast moeten geven op feestjes’. Andere klassiekers uit het genre zijn ‘Macarena’, ‘’t Smidje’, ‘In Zaire/Indianendans’ en ‘The ketchup song’.

Nochtans was ‘Cha cha slide’ geen instanthit. Willie Perry Jr, zoals DJ Casper echt heet, schreef het nummer in 1998 voor zijn neefje, die personal trainer was in Chicago. Die gebruikte het lied in zijn aerobiclessen, vanwaaruit het de wijdere regio veroverde. Steeds meer mensen dansten op de gescandeerde instructies van DJ Casper (‘Everybody clap your hands!’), maar toch duurde het tot 2001 voor het nummer de Amerikaanse hitlijsten haalde (weliswaar maar op de 83ste plaats). Pas in 2004 werd het een wereldwijde hit, met dank aan de videoclip met bijbehorende danspasjes die werd grijsgedraaid op MTV en bij ons op TMF en Jim TV (van Youtube was in 2004 nog geen sprake). ‘Cha cha slide’ kampeerde 23 weken in de Vlaamse Ultratop en piekte op de tweede plaats.

Dat heet: een slowburner. Je zou verwachten dat dit tegenwoordig niet meer gebeurt, in een tijdperk waarin je vliegensvlug viraal kunt gaan en nieuwe songs via streaming meteen wereldwijd opgepikt kunnen worden. Het tegendeel is waar: songs blijven vaak een poos sudderen op streamingdiensten en groeien daarna aan tot een ware sneeuwbal – denk aan de monsterhit ‘Old town road’ van Lil Nas X, ook al met zo’n catchy (paarden)dansje. Songfestivalnummers ‘Arcade’ van Duncan Laurence en ‘Snap’ van Rosa Linn zagen pas maanden na het festival hun streamingcijfers de hoogte ingaan, toen ze viraal gingen op Tiktok en ook de Verenigde Staten ze ontdekten.

Over het Songfestival gesproken: bij wie zou de Finse zanger Käärijä, die dit jaar tweede eindigde na Loreen, maar veruit het meest in de smaak viel bij het publiek, de mosterd gehaald hebben voor zijn übercatchy ‘Cha cha cha’? Bij Raymond van het Groenewoud zal het alvast niet geweest zijn. Doe ze daar dansen in de hemel, DJ Casper!