Afscheid van muzikant Tom Pintens in Openluchttheater Rivierenhof: ‘Weet dat hij erg hield van gekleurde sokken’

Wie wil, kan donderdagavond mee afscheid nemen van de vrijdag overleden Antwerpse muzikant en producer Tom Pintens in het Openluchttheater (OLT) Rivierenhof in Deurne. Pintens overleed op 49-jarige leeftijd aan de gevolgen van darmkanker.

Mensen die er donderdagavond bij willen zijn, kunnen via de website van het OLT gratis een plekje reserveren in het amfitheater van het Rivierenhof. ‘De deuren gaan open om 18 uur. Kom zoals je bent, maar weet dat Tom erg hield van gekleurde sokken’, staat te lezen in het overlijdensbericht dat onder meer door Roosbeef – een van de groepen waar Pintens bij speelde – wordt verspreid via de sociale media.

Naast Roosbeef speelde Tom Pintens ook bij A Beatband, Moondog Jr. en Zita Swoon, waarin hij samenwerkte met Stef Kamil Carlens, maar ook bij Think of One en Het Zesde Metaal. Daarnaast was hij de mentor van Tamino, bracht hij solowerk zoals ‘In Charleroi’ uit en had hij samen met actrice Tine Reymer de band Flowers for Breakfast. Tamino droeg onlangs op Rock Werchter een nummer op aan Pintens.

In een interview in juni brak Pintens nog een lans voor het sneller inzetten van opsporingstests voor darmkanker. Bij hem werd de ziekte in het voorjaar van 2022 ontdekt, toen ze al te ver gevorderd was.