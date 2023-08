Wie zijn de mensen die het voortouw nemen, die voorgaan in de strijd voor hun buurt, stad of wereld? Deze zomer presenteren we u er elke dag een. Vandaag: Musti Önlen (32) vangt met zijn vzw Homie dak- en thuisloze jongeren op in een familiale sfeer. ‘Het zijn echt schatjes. We noemen hen hier ook zo.’