Republikeinen verliezen belangrijk anti-abortusreferendum in Ohio

Het referendum speelt niet alleen een belangrijke rol in de toekomst van abortusrechten in de Amerikaanse staat Ohio. Het roept ook vragen op over de macht van gewone burgers over de verkozen politici.

Moet het moeilijker worden om de grondwet van de staat te wijzigen? Met die vraag trokken de inwoners van Ohio dinsdag naar de stembus voor een belangrijk referendum over wet ‘Issue 1’, een door de Republikeinen gesteunde wet. Met het grootste deel van de stemmen geteld was 60 procent van de kiezers tegen Issue 1, meldt het Amerikaanse persbureau The Associated Press.

De Republikeinen wilden met Issue 1 de drempel verhogen om een wetsvoorstel aan te nemen van minstens 50 procent van de stemmen naar 60 procent. De lat zou daarmee veel hoger liggen om wetsvoorstellen aan te nemen. Uit cijfers van Ballotpedia blijkt dat de voorbije decennia maar ongeveer een op de drie amendementen in Ohio meer dan 60 procent van de stemmen haalde.

Conservatieve wetgevers hebben het afgelopen decennium steeds vaker pogingen ondernomen om steminitiatieven in te tomen, veelal zonder succes. Die inspanningen zijn toegenomen sinds het besluit van het Hooggerechtshof om het arrest van Roe v. Wade terug te draaien in juni vorig jaar, waardoor elke staat zelf mag beslissen of abortus er is toegestaan of niet.

‘Gewone meerderheid’

Critici van het wet Issue 1 zagen vooral een rechtstreeks gevolg voor de abortuskwestie. De uitslag van het referendum kon verregaande gevolgen hebben voor een ander belangrijk referendum in november, waar kiezers in Ohio op initiatief van de Democraten zich mogen uitspreken over de vraag of het recht op abortus moet worden opgenomen in de grondwet van de staat. Doordat ongeveer 1,7 miljoen inwoners tegen Issue 1 stemden, volstaat nu een ‘gewone’ meerderheid.

Wetgevers in de staat Ohio hebben vorig jaar enkele van de strengste beperkingen op abortus in het land goedgekeurd. Ohio verbood abortus al na zes weken zwangerschap, in de nasleep Roe v. Wade. Het is nog niet van kracht, aangezien het Hooggerechtshof de maatregel aan het herzien is. Ook dat referendum was bedoeld om de abortusrechten in te perken. Het gaat er ‘honderd procent over om een radicaal, pro-abortuswetten uit onze grondwet te houden’, zei staatssecretaris en voormalige senator van Ohio Frank LaRose in een toespraak in juni.

De inwoners van Ohio lieten massaal van zich horen. Het is opmerkelijk dat voor een stemming in augustus Issue 1 ongeveer 2,8 miljoen inwoners aantrok, meer dan het dubbele van het aantal mensen dat anders opdaagt. Nog opmerkelijker is dat voor een dieprode staat als Ohio zo veel inwoners juist tegen een wet hebben gestemd die de Republikeinen steunen.

‘Grote overwinning’

‘De inwoners van Ohio hebben luid en duidelijk gesproken’, zei een opgetogen president Joe Biden. Hij noemde Issue 1 ‘een flagrante poging om de stem van de kiezers te verzwakken en de vrijheid van vrouwen om hun eigen beslissingen over gezondheidszorg te nemen verder uit te hollen.’

Dat de drempel niet verhoogd wordt, is een grote win voor de pro-abortusgroepen. Net zoals anti-abortusgroepen hebben zij hun krachten gebundeld met bondgenoten om campagne te voeren. ‘Dit is een grote overwinning voor de democratie’, reageerde Dennis Willard, een woordvoerder van de oppositiegroep One Person One Vote aan AP.

Willard maakt deel uit van de belangrijkste oppositiecoalitie die zich verzette tegen Issue 1. De coalitie haalde 14,8 miljoen dollar binnen voor hun campagne. Ook hun tegenstanders, geleid door de groep Protect Our Constitution, gaven miljoenen dollars (15,6 volgens Ballotpedia) uit in hun campagne.

De uitslag maakt het volgende referendum niet minder spannend. Het referendum over de opname van het abortusrecht in grondwet van de staat vormt een belangrijk strijdtoneel. Abortus weegt als thema zwaar door in de Amerikaanse politiek en dat is niet anders met de verkiezingen in de Verenigde Staten volgend jaar.

Zo zal het referendum invloed hebben op de Senaatsverkiezingen in Ohio. De zittende, democratische senator Sherrod Brown, is een belangrijke doelwit van de Republikeinen, aangezien de partij probeert opnieuw een meerderheid in de Senaat te halen. Frank LaRose, een van de meest prominente voorstanders van Issue 1, is een van hen.