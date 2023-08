Drie decennia en evenveel reünies later, heeft het Britse Blur de kunst van de comeback helemaal in de vingers. Als een vriend die na tien jaar afwezigheid plots aan je deur staat en niet wacht op een ‘doe alsof je thuis bent’ om zich in de zetel te vleien, pakten Albarn en co. de Lokerse Feesten in met een boeiend lesje britpopgeschiedenis.