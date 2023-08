Stakingen kostten Ahold Delhaize handenvol geld

Het sociaal conflict in België is de belangrijkste reden waarom de bedrijfswinst van Ahold Delhaize in Europa halveerde. Ahold Delhaize stelt ook de waarde van de Delhaize-winkels negatief bij: die gaat liefst 108 miljoen euro omlaag.

De impact van de vele stakingen bij Ahold Delhaize is duidelijk te zien aan de kwartaalresultaten van de groep. Het conflict barstte los op 7 maart toen Delhaize bekendmaakte dat het zijn (grote) supermarkten in eigen beheer ging verkopen aan zelfstandigen én het lokale hoofdkantoor in Brussel wou afslanken.

De daaropvolgende stakingsgolf maakte dat heel wat winkels lang gesloten bleven. Wie werkwillig was, werd doorbetaald terwijl de omzet achterop bleef. Terzelfdertijd keek Delhaize aan tegen heel wat verse producten die niet verkocht raakten. De precieze kostprijs is niet duidelijk, maar het concern Ahold Delhaize zag in Europa zijn bedrijfswinst halveren.

Waar normaal 267 miljoen bedrijfswinst verdiend had kunnen worden in Europa, was dat maar 134 miljoen. Of dus 133 miljoen minder dan normaal. België was daarin de belangrijkste factor, maar niet de enige, zegt woordvoerster Isabel Meltzer. ‘Je hebt ook de impact van de hogere inflatie in de vorm van hogere energie- en transportkosten, lonen en grondstoffen. Maar het is fair te zeggen dat de impact van de stakingen aanzienlijk was.’

Volgens Frans Muller, ceo van Ahold Delhaize, was de (onderliggende) marge in België 20 basispunten lager dan in het verleden. Die zo snel mogelijk bijstellen is een van zijn prioriteiten. Het sociaal conflict kostte Ahold Delhaize omgerekend om en nabij de 200 miljoen aan omzet.

Malaise blijft wegen

De stakingsbereidheid bij het personeel van Delhaize in België is zeker in Vlaanderen al enige tijd flink afgenomen, maar dat belet niet dat de malaise blijft wegen. Van de 128 supermarkten worden er in de maanden oktober en november in een eerste golf nog maar 15 verkocht. Er is dus nog een lange weg af te leggen voor alle winkels verzelfstandigd zijn, maar Muller rekent erop dat dit tegen het eind van volgend jaar gebeurd is.

Voor sommige winkels zal Delhaize belangrijke toegevingen moeten doen om ervan af te raken, bijvoorbeeld in de vorm van een tijdelijke korting op de huur. Anderzijds maakt Delhaize de franchisingcontracten strenger en wordt de ruimte ingeperkt van de zelfstandige overnemers om elders producten in te slaan.

Ahold Delhaize stelt de waarde van de te verkopen winkels negatief bij: het doet 108 miljoen af van Delhaize België. In het afgelopen kwartaal werd er ook een herstructureringskost genomen van 26 miljoen. Het sociaal conflict leidde niet alleen tot klantenverlies, maar ook tot een hogere afwezigheid van personeel als gevolg van ziekte. Dat sloeg her en der gaten, die Delhaize moest vullen met tijdelijke krachten.

Er is wel een lichtpuntje: van een brede stakingsgolf is geen sprake meer is. Bij de vakbonden loopt een belangrijke communautaire breuklijn. In Franstalig België blijven de vakbonden het franchisingplan verwerpen, terwijl in Vlaanderen een meer pragmatische houding zichtbaar is. Daar hoopt men bijvoorbeeld in gesprek te kunnen gaan met de overnemers.

Geen sociaal plan

De vakbonden zijn onder meer misnoegd omdat Delhaize niet in een sociaal plan heeft voorzien voor werknemers die de overstap naar zelfstandige winkels niet zien zitten. Delhaize redeneert dat het personeel zijn loon- en arbeidsvoorwaarden zal behouden. Maar doordat het personeel in een paritair comité terechtkomt waar de loon- en arbeidsvoorwaarden lager zijn, vrezen velen dat die beter betaalde positie positie al snel onhoudbaar zal blijken. Voor de zelfstandige winkelier is het op papier aantrekkelijker om nieuwe krachten aan te werven die tegen andere loon- en arbeidsvoorwaarden zullen werken en ook een contract zullen hebben dat uitgaat van meer flexibiliteit. Anderzijds hebben de werknemers van Delhaize veel ervaring, wat ook een grote waarde heeft.

Volgens Muller woog ook de hoge inflatie op de financiële prestaties van de groep, maar is de piek van de inflatie voorbij. Over België zei hij nog dat het management volgens hem met de juiste dingen bezig is. Muller verhoogde de prognose inzake vrije kasstromen van 2 miljard naar 2,2 miljard. De vrije kasstroom is hoeveel geld overblijft nadat alles (inclusief investeringen) werd betaald. Op de beurs verliest het aandeel Ahold Delhaize enkele procenten. Analisten merken op dat de groep het wel iets beter deed dan verwacht, maar dat op de kwaliteit van die winst wel wat af te dingen valt.