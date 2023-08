Storm Hans trekt over Noorwegen: aardverschuivingen laten spoor van vernieling na

Storm Hans teistert Scandinavië en de Baltische Staten. De komende dagen verwachten ze er het hevigste noodweer van de jongste vijftig jaar. In Noorwegen en Zweden hebben aardverschuivingen huizen en wegen verwoest. Code rood is van toepassing en er vielen al twee doden.

Door het slechte weer ontspoorde er maandag een trein in het oosten van Zweden. Op drie lichtgewonden na, kwamen de honderden reizigers aan boord van de ontspoorde passagierstrein in Zweden er zonder kleerscheuren vanaf. Nochtans was een deel van het spoor door de regen weggespoeld.

Ook in de rest van Zweden en in Noorwegen heeft Hans al heel wat kelders onder water doen lopen, daken afgerukt en is het trein-, veerboot- en luchtverkeer zwaar verstoord.