41 vluchtelingen omgekomen bij schipbreuk aan Italiaans eiland Lampedusa

Het schip, onderweg van Sfax in Tunesië naar de Italiaanse kust, zou door een hoge golf gekapseisd zijn terwijl het door de Straat van Sicilië aan het varen was. Iedereen aan boord zou in het water zijn beland. Dat meldt Italiaans persagentschap ANSA, op basis van de 4 overlevenden die het sprak. Onder de slachtoffers zouden ook 3 kinderen zijn. Maltees vrachtschip Rimona zou de drenkelingen hebben opgemerkt en aan land hebben gebracht. Door het ruwe weer op zee kwamen twee boten in de problemen. Volgens de Italiaanse kustwacht zijn 57 mensen in veiligheid gebracht. 30 werden toen als vermist opgegeven. Vermoedelijk waren ze de oversteek begonnen vanuit Sfax in Tunesië en wilden ze het Italiaanse Lampedusa bereiken.

Of het gaat over een van de twee schepen die in de nacht van zaterdag op zondag in de problemen kwam of er nog een derde schip gezonken is, blijft momenteel onduidelijk. Bij een poging om Europa te bereiken zijn op de nacht van zaterdag op zondag minstens twee mensen verdronken. Volgens de Italiaanse media kwamen toen al een moeder en een kind van amper 18 maanden oud om. Ze waren vermoedelijk afkomstig uit de Ivoorkust. 30 mensen werden als vermist opgegeven bij de schipbreuk van die twee boten.

15 reddingsvesten voor 45 mensen

De overlevers getuigen dat ze donderdag om 10 uur s’ ochtends in Sfax, Tunesië zouden zijn vertrokken. Na een zestal uur varen zou de metalen boot van zeven meter hoog gekapseisd zijn. 15 van de 45 mensen aan boord zou een reddingsvest hebben gehad.

Persagentschap Reuters meldt dat het aantal bootmigranten dit jaar fors gestegen is. Italië telde dit jaar al 92.000 mensen die vanop zee het land bereikt hebben. Vorig jaar waren dat er in dezelfde periode ongeveer 43.000, meldt het Italiaanse ministerie van Binnenlandse Zaken. De EU heeft daarom een omstreden deal met Tunesië gemaakt. In ruil voor honderden miljoenen houdt het land migranten tegen, maar de mensenrechtensituatie laat te wensen over.

In een ander incident afgelopen weekend waren 25 migranten gestrand op een gevaarlijke klif op Lampedusa, nadat hun boot averij had gelopen op de rotsen. Ze waren sinds vrijdag gestrand. Zondag schoot een helikopter hen te hulp.