Al dan niet gecensureerd: ‘Barbie’ mag toch verschijnen in Saudi-Arabië

De film Barbie komt toch uit in Saudi-Arabië. Aanvankelijk was te horen dat de bioscoophit ‘te queer’ zou zijn voor het land, en dat het niet mogelijk was om de film voldoende te censureren.

Plots is er toch witte rook voor Barbie in Saudi-Arabië. Of er veel aanpassingen zijn gedaan, is nog niet bekend. Wellicht wel, want van meet af aan werd gezegd dat deze film het moeilijk zou hebben om probleemloos te passeren bij de censuurcommissie. Zelfs met de liberale wind die door het land waait, zou het niet evident zijn om tot een aanvaardbare versie te komen. Maar het is toch gelukt.

Saudi-Arabië wordt het tweede land in de Golfregio waar de film geprogrammeerd zal worden, de Verenigde Arabische Emiraten gaven al eerder toestemming om de film uit te brengen. De film komt niet uit in onder meer Koeweit en Qatar, omdat ze daar struikelen over de ‘lgbti-verhaallijnen’.

Ondertussen is Barbie al wereldwijd op weg naar de 1,1 miljard euro. Vermoedelijk eind volgende week zal het de meest bezochte film van 2023 worden, ten nadele van The super Mario Bros movie.