DJ Casper die een wereldhit had met ‘Cha cha slide’ overleden aan kanker

Right foot, let’s stomp. Left foot, let’s stomp. Cha cha real smooth. Wat begon als een liedje voor een fitnessinstructeur werd uiteindelijk een wereldhit: ‘Cha cha slide’ van DJ Casper. Toch had het nummer een tijd nodig om uit te groeien tot de favoriet in fitnesszalen, kinderfeestjes, sportevenementen, trouwfeesten en zo veel meer. In 2001 kwam het in de onderste regionen van de top honderd in de hitlijsten van de VS, waarna het drie jaar later alsnog nummer één werd in het Verenigd Koninkrijk. De videoclip is intussen 133 miljoen keer bekeken op Youtube.

DJ Casper, geboren in Chicago als Willie Perry Jr., overleed maandag aan de gevolgen van nier- en leverkanker. Hij kreeg de diagnose daarvan al in 2016. Op zijn 22ste had hij al een hersenaneurysma, en moest hij een operatie laten uitvoeren aan zijn ogen, omdat zijn netvliezen waren losgekomen. In 2019 verklaarde hij dat de kanker in remissie was, maar de ziekte keerde toch terug. Hij werd 58 jaar.