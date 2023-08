Stakingen bij Delhaize wegen op omzet Ahold Delhaize in tweede kwartaal

De stakingen bij Delhaize in België, en in mindere mate weer- en kalendereffecten, hebben tijdens het tweede kwartaal van dit jaar een negatieve impact van zowat 0,7 procentpunt gehad op de omzet van het Nederlandse supermarktconcern Ahold Delhaize.

Dat blijkt woensdag uit de kwartaalresultaten die Ahold Delhaize voorbeurs publiceerde. Delhaize maakte begin maart bekend in België al zijn supermarkten in eigen beheer te verzelfstandigen.

Ahold Delhaize boekte tijdens het tweede kwartaal een omzet van ruim 22 miljard euro, een stijging met 4,3 procent bij constante wisselkoersen. Voor de VS ging het om een toename met 2,7 procent tot ruim 13,6 miljard euro, in Europa om een stijging met 7,0 procent tot 8,45 miljard euro. Zonder de impact van de stakingen in België zou de omzet in Europa met 7,6 procent gestegen zijn, laat het bedrijf weten.

De onderliggende operationele winst steeg met 4,4 procent tot 904 miljoen euro. Analisten gepolst door Bloomberg hadden gemiddeld genomen gerekend op een operationele winst van zowat 870 miljoen euro.