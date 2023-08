Politie Noord-Ierland deelt per ongeluk namen van alle medewerkers

Politie bij een wegafzetting in Belfast in april van dit jaar. — © REUTERS

De politie van Noord-Ierland heeft per ongeluk de namen en werklocaties van elk personeelslid gedeeld. Het zou gaan om een menselijke fout.

De politie reageerde op een verzoek om informatie, maar gaf daarbij meer informatie prijs dan gevraagd. Naast het aantal agenten en medewerkers en hun rang werden namelijk ook hun initialen en achternamen online geplaatst.

De politie verontschuldigde zich voor het incident en erkent dat het datalek een ‘aanzienlijke zorg’ is voor agenten, die immers vaak het doelwit zijn van militante groeperingen.

In Noord-Ierland maakte 25 jaar geleden een vredesakkoord een einde aan drie decennia van sektarisch geweld, maar het land wordt nog steeds geconfronteerd met geweld tegen politieagenten. Zo werd in februari nog een politieagent beschoten in het bijzijn van zijn zoon.