Eerst nog zwaarbewolkt, daarna komt de zon erdoor

Woensdag start zwaarbewolkt en regenachtig. In de loop van de dag wordt het echter overal zonnig, met enkele stapelwolken. Het kwik klimt naar 17 à 18 graden in de Hoge Ardennen en 21 à 22 graden in het centrum. Dat meldt het KMI.

In de loop van de avond en nacht koelt het flink af tot minima van 2 tot 10 graden in de Ardennen en tussen 7 en 12 graden elders. Tegen het einde van de nacht is er kans op mistbanken of laaghangende bewolking in de Ardennen.

Donderdag wordt het dan zomers, met rustig, droog en zonnig weer. Het wordt ook warmer, tot 26 graden.

Vrijdag doet het kwik er nog een graadje bij en kan de thermometer oplopen tot 27 graden. Geleidelijk aan neemt de bewolking wel toe en in de namiddag kan er een (onweers)bui vallen.

Het weekend wordt wisselvallig, met kans op een (onweers)bui. Het wordt iets minder warm, met maxima rond 24 à 25 graden.