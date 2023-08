IJzerwake drijft conflict met Ieperse stadsbestuur op de spits

‘Nee, we gaan geen nieuw charter ondertekenen. En als het stadsbestuur echt zo vrank zou zijn om onze jaarlijkse IJzerwake te verbieden, dan trekken we naar de Raad van State’, zegt Wim De Wit, voorzitter van de IJzerwake, een radicale afscheuring van de IJzerbedevaart. Dinsdagavond laat besliste het bestuur van de IJzerwake om zich niet neer te leggen bij de duidelijke eisen van het Ieperse stadsbestuur. Dat stelde als absolute voorwaarde dat de IJzerwake ‘onvoorwaardelijk’ het vredescharter zou ondertekenen. ‘Doen ze dat niet, dan trekken we de vergunning in’, zei burgemeester Emmily Talpe (Open VLD).

De facto ondertekende de IJzerwake het charter wel al, maar op aanraden van haar advocaat voegde ze daar nog een bijlage aan toe ‘om te voorkomen dat het charter onze grondwettelijke rechten, zoals het recht op vergaderen en het recht op vrijheid van meningsuiting, eventueel zou kunnen schenden’. Ieper eiste dat ze die bijlage zouden laten vallen. Maar dat gebeurt nu dus niet. De bal ligt daarmee terug in het kamp van het stadsbestuur.

Kameraadschapsavond

Bovendien kondigt De Wit meteen ook aan dat ze een kort geding gaan aanspannen bij de Raad van State voor het verbieden van de voorafgaande ‘kameraadschapsavond’. De stad weigerde de vergunning voor dat evenement al eens na een onvolledige vergunningsaanvraag. De initiatiefnemers verstrekten vervolgens wel bijkomende informatie. Volgens de informatie op de website van de IJzerwake gaat het om een traditionele zangavond waarbij vertegenwoordigers van nationalistische verenigingen strijdliederen komen brengen. Er zou nadien ook een dj komen.

Dat riep voor het stadsbestuur meteen slechte herinneringen op aan Frontnacht, het festival dat vorig jaar had moeten plaatsvinden op de vooravond van de IJzerwake, en waar bands met extreemrechtse inslag en veroordeelde bandleden zouden optreden. Na stevige commotie verbood de stad Ieper toen dat evenement. In de aanloop naar de beslissing dreigde Vooruit-voorzitter Conner Rousseau er zelfs even mee om het bestuur op te blazen. ‘Mocht het stadsbestuur toch beslissen om een podium te willen geven aan neonazi’s, dan zal het zonder Vooruit zijn. Dan stappen onze schepenen uit het bestuur daar’, klonk het toen. Maar zo ver kwam het dus niet.

Verstoring van de openbare orde

Burgemeester Talpe verwees in haar communicatie ook expliciet naar de kameraadschapsavond als ‘Frontnacht light’. ‘De vorige keer was er zogezegd ook geen probleem, tot bleek uit verslagen van het Ocad (het coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse, red.) dat er toch problemen waren met die muziekgroepen en dat Europese inlichtingendiensten daar met bezorgdheid naar keken’, zei Talpe dinsdag nog in een interview met De Standaard.

‘Stel dat ze op die Kameraadschapsavond liedjes beginnen te draaien van die bands, wat voor hetze zou dat niet geven?’, zei ze nog. ‘We monitoren ook continu de sociale media en we zien dat de kans bestaat dat er straks zowel aan de linker- als rechterzijde nationaal en zelfs ook internationaal gemobiliseerd wordt. Sorry, maar dat laten we niet toe. Het worden nog stevige weken, maar ik ben ervan overtuigd dat we als stadsbestuur in eer en geweten de juiste beslissing hebben genomen. En als ze nog een rechtszaak aanspannen, zullen we ons ten volle verdedigen.’