Een camper huren deze zomer, hoe pak ik dat aan?

De covidperiode heeft veel mensen ertoe aangezet om een camper, of ‘kampeerwagen’ zoals het voertuig officieel heet, te proberen. ‘En die vraag is blijven groeien’, zegt Paul Dendooven van Urbano, ‘maar de wachttijden zijn nu veel te lang, omdat er niet genoeg onderstellen zijn. Pas in juni 2024 zal de sector de vraag opnieuw bijbenen.’

Intussen rijden er in Europa bijna drie miljoen campers rond, in België ongeveer 70.000.

Dat verbaast niet: de camper is auto, hotel en restaurant in één. Je stopt waar je wil, in sommige landen kan je zelfs gewoon langs de straat overnachten. Je kan wat meer boeken meenemen, je kleren in kasten stouwen, dagelijks genieten van je eigen huiselijke gezelligheid. Het is prettig om rond te reizen zonder om de andere nacht je valies te moeten versjouwen. ‘Een camper biedt veel beleving en is spotgoedkoop’, vindt Dendooven.

Waar vind ik een camper?

Campers kan je vinden bij gevestigde verdelers als Dicar en Urbano, die meerdere merken te koop en te huur aanbieden. Sommige bedrijven specialiseren zich in één merk, zoals de Gentse garagist Van hoe, die alleen de VW California verhuurt en verkoopt. Een deelplatform als Goboony lijst op zijn website 11.000 beschikbare campers op van bedrijven en privé-eigenaren. Bij al die aanbieders vindt u alle praktische info op hun website. Sinds kort bieden ook sommige reisorganisatoren camperreizen aan, compleet met het voertuig.

Wie zijn camper aan ‘vreemden’ verhuurt, wil graag zeker zijn dat daar geen problemen van komen. Deelplatformen (en steeds vaker ook verdelers) nemen die onzekerheid weg door de administratie en veiligheid te verzorgen: ze organiseren het contact, controleren de identiteit, maken een contract, regelen de verzekering en leveren soms ook technische bijstand. Daarvoor innen ze een commissie van 10 à 15 procent. Als u die niet wil betalen, kan u direct met een eigenaar werken, maar let dan vooral op dat u goed verzekerd bent.

Wat kost een camper per dag?

Een gewone camper voor vier tot zes personen kost qua huur tussen 80 en 160 euro per dag – evenveel als een goeie tuinhakselaar. Wie een camper wil met vierwielaandrijving, om ook ruwe wegen te kunnen aandoen, moet tot 250 euro per dag rekenen. Wie véél luxe wil en een C-rijbewijs heeft, kan een zwaardere camper huren die eigenlijk een kleine bus lijkt, vanaf 400 euro per dag. ‘Elektrische huurcampers zijn niet duurder dan andere’, zegt Mark de Vos, ‘maar voorlopig zitten er daarvan slechts 40 in het aanbod.’

Wat moet die camper dan precies hebben?

De meeste campers zijn tussen 4,5 en 7 meter lang. Essentieel in de huurprijs zijn een keuken met koelkast, twee kookvuren en stromend water; sanitair met was- en toiletfunctie; voldoende opbergruimte; een bed met een goeie matras. Prettig zijn fietsdragers, muggengaas, een breder bed, een diepvriesvak, zonnepanelen, een binnendouche, een kook- en/of tuinpakket, een luifel, enzovoort. Soms moet u daarvoor bijbetalen.

Welke extra kosten kan ik verwachten?

Vooreerst moet u nagaan of een omniumverzekering inbegrepen is in de prijs en wat het eigen risico daarbij is. Een waarborg hoort erbij, evenals servicekosten. Doorgaans wordt ook een maximaal aantal gereden kilometers voorzien: als u er meer rijdt, moet u ook extra betalen. Daarnaast moet u ook kijken of de finale poetsbeurt, zowel buiten, als binnen, voor u is. Ten slotte moet u er rekening mee houden dat u soms wel, soms niet moet betalen voor een standplaats. Dat hangt af van de voorschriften van land of gemeente, maar ook van de plek: om water en sanitair aan te vullen of te verversen, mag u vrijwel zeker rekenen op (logische) meerkosten.

Zou ik niet beter meteen een camper kopen?

Indien u van plan bent om een camper pakweg 50 nachten per jaar te gebruiken, lijkt het logisch om er meteen een te kopen, dat kost gemiddeld 60.000 euro. Na tien jaar kunt u hem nog doorverkopen voor de helft van de prijs. Maar zal dat nog kunnen wanneer de emissievoorschriften en milieuzones strenger worden – campers zijn haast alle diesels, een uitstervende soort? Dendooven hoopt op een uitzonderingsstatuut en denkt realistisch: ‘Mensen op pensioen wachten niet tot die nieuwe normen duidelijk zijn: ze willen meteen genieten.’

Wie toch wantrouwen voelt, kan nu een goeie occasie kopen (toch best emissienorm Euro 6) en die wagen dan oprijden tegen dat de norm verandert. Of al meteen inzetten op elektrisch, maar dat aanbod is nog klein en het rijbereik is voorlopig te beperkt om aan de vrijheidsdroom te voldoen die het voertuig bij de meeste gebruikers opwekt.

Dit artikel verscheen op 31 mei 2023.