In je eentje naar de andere kant van de wereld: slim, dom, slim, ja slim?

En dan ben je weg. Maanden lang. Op reis. In je eentje. Met een plan dat maar in grote lijnen een plan is. Of geen plan. Eng maar opwindend, intimiderend maar o zo vrij. Dat leerde Maya Toebat van haar eerste lange soloreis.

Als je me als kind vroeg waar ik naartoe wou reizen, antwoordde ik: ‘Australië’. Altijd Australië. Het is zowat de verste plek waar je heen kunt gaan en er springen kangoeroes rond. Beter kan niet, toch? Toch wel, zo bleek. Enkele jaren later hoorde ik namelijk dat er nog een bijzonder eiland in Oceanië lag: Nieuw-Zeeland, dat nóg mooier, nóg groener, nóg zorgelozer zou zijn. Vanaf toen werd het land van de Maori’s het antwoord op de vraag. Ook al was het dan eerder een fantasie dan iets dat ik snel in vervulling zag gaan. Wist ik veel dat ik er twintig jaar later alleen voor twee maanden zou rondtrekken. Alleen, dat lees je goed, want ik zou niet blijven wachten op gezelschap. Als het moment zich aandient, moet je soms gewoon gaan en dan kun je dat net zo goed in je eentje doen. Wie alleen reist, reist immers anders – spontaner, zelfstandiger, nieuwsgieriger – en vooral ook: met evenveel ups en downs als het land dat je doorkruist.

Terwijl de beslissing om die reis te maken een echte up was, waren de lange uren in de luchthaven voor mijn vertrek een regelrechte down. Herinner je je het gevoel de avond voor je op kamp vertrok? Bij mij waren dat gekmakende kriebels in mijn buik en het verlangen om alles af te blazen. Wat de reis van mijn leven moest worden, woog als een betonblok op mijn schouders.

Zo voelde ik me ook toen ik zat te wachten op mijn naderende vlucht. Voor het eerst zou ik lange tijd alleen op reis gaan; een ervaring die ik al heel lang wou meemaken, in een land waar ik al zo lang naartoe wou. Het zou vast goed komen, stelde ik mezelf gerust, want ik kon goed met mezelf overweg en ik was er al eens een paar dagen alleen op uitgetrokken. Natuurlijk was deze reis anders – verder, langer, spannender – maar wat nieuw is, is altijd spannend. En achteraf zou het zijn zoals bij elke sprong: de beste beslissing ooit.

Maar waarom voelde het dan niet zo? Waarom leek de sprong ineens geen trampoline meer, maar een val in het diepe? Misschien had ik het allemaal wel verkeerd ingeschat. Het was namelijk geen gewoon afscheid. Ik zat niet op een luchthaven in België, maar in Chili, waar ik een maand met mijn ouders naartoe was gegaan om mijn zus te bezoeken. Vanuit die familiecluster werd ik op mezelf teruggegooid en dat kwam harder aan dan verwacht. De beelden flitsten door mijn hoofd: mijn zus die ons uitzwaaide terwijl we wegreden, mijn ouders die hun koffer naar de gate rolden en ik die alleen naar de andere kant van de wereld zou gaan. Het voelde zoveel groter dan toen ik enkele maanden eerder mijn ticket boekte.

‘Je gaat alleen naar de andere kant van de wereld?’, hadden mijn vrienden verbaasd gevraagd. Misschien hadden ze wel gelijk. Misschien was het wel een domme beslissing. Maar het ding is: dat was het niet. Hoe kun je zelfs weten of iets een goede beslissing is nog voor je het geprobeerd hebt? Dus zette ik me in het vliegtuig, sloot mijn ogen en opende ze weer toen de wieltjes op de landingsbaan van Auckland neerkwamen. Als het vertrek het lastigste was, kon de aankomst alleen maar een feest zijn.

1. Het komt wel goed

Als je eindelijk iets onderneemt dat je alleen kent uit films of boeken, kun je twee dingen doen: ofwel verwacht je dat alles zal gaan zoals in de verhalen, ofwel denk je dat dat te mooi is om waar te zijn. Ik dacht het tweede. Alle ervaringen van soloreizigers benadrukten hoe gemakkelijk het is om onderweg mensen te leren kennen en dus dacht ik: ik zal de uitzondering zijn bij wie het niet lukt. Ik word vast degene bij wie soloreizen betekent dat ik écht mezelf als enige gezelschap heb.

Na een week met enkele telefoontjes naar het thuisfront als enige sociale contact, wist ik het zelfs vrij zeker. Wat ik toen echter nog niet doorhad, is dat alles begint bij de juiste mindset én de juiste context. Als je wil praten met anderen, begin dan zélf te praten. Als je ook wil dat ze antwoorden, doe dat dan niet tegen een voorbijganger, maar op de bus of in een jeugdherberg, waar genoeg andere reizigers rondlopen die nood hebben aan een gesprek. Wat voelde het eerst eng om tegen een vreemde te beginnen praten, maar zodra ik me daarover zette, ging het steeds vlotter. Zo vroeg ik de eerste avond in een jeugdherberg aan een Frans meisje wat ze aan het koken was en de volgende dag gingen we al samen naar het strand. Ik stelde me voor aan mijn kamergenoten en keek ’s avonds met hen naar een film. Ik kon het wel. Ik moest alleen vertrouwen op de juiste plek, het juiste moment.

2. Een planning bestaat niet

Dat vertrouwen moest ik wel vaker oefenen, bijvoorbeeld als iets weer niet volgens plan verliep. Mijn planning was al vrij flexibel, maar de paar dingen die ik had vastgelegd, bleken meer dan eens niet te kunnen doorgaan: de naweeën van een cycloon maakten de trektocht die ik wou maken onveilig, de bus werd geannuleerd en een week later was ook de ferry stuk. Tijdens mijn eerste weken in Nieuw-Zeeland leerde ik zo dat je een plan maakt om het vervolgens te leren loslaten.

Die controle loslaten was niet makkelijk, maar gelukkig heeft Nieuw-Zeeland een prachtig symbool om het vertrouwen te vinden. Overal waar je kijkt, zie je varens, tijdens wandelingen, op vlaggen, souvenirs, logo’s … Vooral op de zilveren varens zijn de kiwi’s trots en daar hebben ze een goede reden voor. Vroeger gebruikten ze die zilveren varens om paden te verlichten – de onderkant van de bladeren reflecteert het maanlicht. Elke keer als je de zilveren varen ziet, herinnert die eraan dat je je pad wel zal vinden, dat je veilig thuiskomt, dat je hoe dan ook zal aankomen op je bestemming. Dat een plant die ik normaal amper opmerk zoiets kan gaan betekenen, is op zich al wonderlijk. Heb oog voor de dingen die in hun bescheidenheid op je pad liggen, lijkt de boodschap. Het zijn die dingen die je laten zien waar je moet zijn, zelfs als je dat zelf nog niet weet.

Net die spontane ervaringen zul je achteraf immers onthouden (het cliché klopt). Als de bus niet geannuleerd was, had ik nooit durven te liften, wat me onderweg heel fijne ontmoetingen heeft opgeleverd. Als ik niet een lastminutetrektocht geboekt had, had ik nooit geweten dat Nieuw-Zeeland zo’n wandelparadijs is. Dat is nu eenmaal het fantastische aan soloreizen: je hebt de vrijheid om te doen en laten wat je wil, wanneer je wil. Gun jezelf ook die vrijheid en flexibiliteit.

3. Vaak ben je alleen en soms eenzaam (maar dat is niet hetzelfde)

Hoe veel je ook praat met de mensen die je tegenkomt, toch is het onvermijdelijk om als soloreiziger urenlang, zelfs dagenlang, op jezelf terug te vallen. Ik ben wel backpackers tegengekomen die het liefst meteen een reispartner vinden en daar de rest van hun trip mee doorbrengen, maar zo werkte het niet voor mij. Als ik dan toch alleen vertrokken was, wilde ik zo veel mogelijk uit het soloreizen halen. Hoe vaak krijg je immers de ruimte voor zelfontdekking, persoonlijke groei en de vrijheid om je eigen koers uit te stippelen?

Wanneer je in een stille ruimte gaat zitten om bewust aan introspectie te doen, wordt dat echter moeilijk. In die val trapte ik meermaals op reis. Ik plande om enkele nachten in een jeugdherberg af te wisselen met een Airbnb, om af en toe meer ruimte voor mezelf te hebben, maar zoals ik al schreef, is vooruitplannen eerder een zaak van controle dan van geluk. Soms had ik inderdaad een adempauze nodig van de rommelige hostelkeuken, maar vaak heb ik het mezelf beklaagd dat ik in mijn privékamer zat. De dagen dat ik na een fijne ontmoeting weer op mezelf teruggegooid werd, waren niet zelden de eenzaamste. Waarschijnlijk kwam dat doordat eenzaamheid slechts bestaat in verhouding tot anderen. Wanneer mijn verse vrienden wegvielen, voelde ik me plots heel alleen. Als na een tijdje ook dat weer wende, was het alleen zijn daarentegen niet meer dan ‘zonder anderen’ zijn.

4. Een reis is geen vakantie

Misschien is het wat overdreven gesteld, maar een reis is niet noodzakelijk een vakantie. Als je niet oppast, blijf je constant doorgaan en worden je maanden een aaneenschakeling van weekdagen zonder weekend. Die weekdagen kunnen nog zo tof zijn, maar zonder weekend kun je niet ademhalen. Daar moest ik mezelf regelmatig aan herinneren, want als ik alle bezienswaardigheden wou bezoeken, kon ik bezig blijven. Zeker als je solo reist, is het lastig om je niet schuldig te voelen over die luie dagen. Toch mogen (moeten!) die uren, dagdromend op een warme rots aan het meer, er ook zijn. Ze maken de beleving van een land veel rijker dan een checklist ooit kan doen.

5. Thuis wordt een vaag begrip (is thuis een plek?)

Eerst wil je terug naar huis en lijken twee maanden eeuwig te duren. Dan komt er een moment dat je eeuwig op reis wil blijven – waarom had ik mijn terugticket al geboekt? Je zoekt mogelijkheden op voor jobs, huizenruil, een langer visum en beeld je in dat je in je nieuwe land blijft wonen. Wanneer ik aan een thuis denk, denk ik immers aan de zinnen die ik ooit op een museummuur las: Where do you feel at home? Where do you breathe more freely? Wel, dat deed ik in Nieuw-Zeeland. Als ik ’s ochtends op een bergtop stond of de hoge golven van de zee over me heen liet klotsen, ademde ik vrijer. Dat waren plekken waar ik me levend voelde.

Hoe vaak heb ik niet gedacht dat ik nooit in België zou wonen als ik er niet geboren was. De plekken waar ik me vrij en toch geborgen voelde, waren immers het tegenovergestelde van ons Belgenland: ruim, wild, open. Toch kwamen met de fantasie ook andere vragen bovendrijven: zou ik echt hier kunnen wonen, zo ver van familie en vrienden? Bestaat er wel zoiets als één plek die je thuis is? Of is thuis de mensen die je omringen en voel ik me zoekend omdat ik alleen op pad ben?

Soloreizen gaf me de ruimte om die vragen te stellen en er geen antwoord op te verwachten. Het ene moment is het andere namelijk niet. Gevoelens komen en gaan, en je nergens thuis voelen, betekent misschien dat je overal thuis kúnt zijn. Bovendien komt er ooit een moment dat je familie, vrienden en gewoontes heel ver weg beginnen te voelen en je niet weet hoelang je met dat ‘heel ver weg’ kunt leven. Je wil terug en ook weer niet. Om een stukje mee te nemen van het land dat je hart veroverd heeft, lijkt het immers alsof je een stukje van jezelf moet achterlaten. Toch betekent dat niet dat je voortaan half door het leven gaat. Je bent nog steeds een vol mens. Maar de oude ballast gooi je uit je rugzak, om die vervolgens vol te laden met een rijkdom aan ervaringen waar de reis je in gesmeten heeft.

Dit artikel verscheen op 29 juni 2023.