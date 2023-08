Hebben we zand genoeg?

De experts van de Vlaamse overheid hebben het berekend: als we het scenario ‘zeewaarts’ uit de Kustvisie overal toepassen en het strand overal 100 meter verbreden naar het water toe, dan is er 140 tot 160 miljoen kubieke meter extra nodig de komende eeuw. Kiezen we voor het scenario ‘ter plaatse’, dan is er 80 miljoen kubieke meter bijkomend zand nodig.