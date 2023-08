Moody’s doet banken opschrikken

Het kredietagentschap Moody’s heeft de kredietwaardigheid van tien middelgrote Amerikaanse banken verlaagd en aangegeven dat dit ook zou kunnen gebeuren bij vier grotere instellingen. Dat veroorzaakte op de aandelenmarkt veel onrust. Ook in Europa noteerden financiële aandelen daardoor lager.

Dat beleggers bezorgd reageren op de afwaardering door Moody’s, heeft mogelijk mee te maken met de perikelen van in maart toen de Silicon Valley Bank en Signature Bank omvielen. De banken kwamen in de problemen doordat door de gestegen rente hun obligaties flink in waarde waren gezakt. Toen spaarders hun geld terugvroegen, moesten de banken de obligaties met verlies verkopen, waardoor er gaten in de boeken werden geslagen. Een kapitaalverhoging bij Silicon Valley Bank kon het vertrouwen niet herstellen. De onrust in de VS sloeg toen over naar de Zwitserse bank Crédit Suisse, die vervolgens door UBS gered moest worden. Banken in de VS staan onder grotere druk om de spaarrente te verhogen, terwijl hun historische kredietportefeuille maar weinig opbrengt. Vooral kleinere banken, die ook kleinere kapitaalbuffers hebben, zijn kwetsbaar. In Europa zijn banken beter ingedekt tegen de renterisico’s, al is de beschermring niet absoluut. ING maakte vorige week nog bijna een winstverdubbeling bekend. Donderdag komt KBC met resultaten. (pdd)