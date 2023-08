Dodelijk slachtoffer bij zware vechtpartij in kraakpand

Bij een zware vechtpartij in een kraakpand in Vilvoorde is maandag een dodelijk slachtoffer gevallen. De man was onherkenbaar toegetakeld en kon nog niet geïdentificeerd worden. Veertien personen werden opgepakt.

De feiten vonden maandag in de late namiddag plaats in een kraakpand in de Kolveniersstraat in Vilvoorde. Buurtbewoners verwittigden de politie nadat ze lawaai hadden gehoord en verschillende personen met knuppels hadden gezien. De politie kon vervolgens veertien personen oppakken die gewapend waren met messen en knuppels. In het kraakpand troffen ze het stoffelijk overschot aan van een onherkenbaar verminkte persoon. Een autopsie op woensdag moet duidelijkheid brengen over de identiteit van het slachtoffer en over hoe hij om het leven gebracht is, aldus burgemeester Bonte. De opgepakte personen worden ook verhoord.

Volgens de burgemeester zijn verschillende van hen goed gekend bij de lokale politie van Vilvoorde-Machelen: ‘Het gaat om mensen die al meerdere malen zijn opgepakt voor kleine misdrijven en die meermaals zijn uitgewezen door de Dienst Vreemdelingenzaken. Dat is uitermate frustrerend voor onze politiediensten en een schrijnend voorbeeld van een falend uitwijzingsbeleid.’ Bonte meldt eveneens dat het gaat over mensen uit onder meer Georgië, Slovakije en Tsjechië en dat er een gerechtelijk onderzoek loopt om te zien wie verantwoordelijk is.

Het pand waar de feiten plaatsvonden is eigendom van het Katholiek Onderwijs Vilvoorde, dat het had aangekocht om het college in Vilvoorde uit te breiden. Enkele maanden geleden was al vastgesteld dat er krakers woonden en burgemeester Bonte gaf toen het bevel om het hermetisch af te sluiten.

‘Dat is ook gebeurd, maar blijkbaar is het toch opnieuw gekraakt en bewoond’, aldus burgemeester Bonte.