Duitsland geeft miljardensteun om chipfabriek aan te trekken

De Taiwanese producent van computerchips TSMC zal een fabriek bouwen in het Dresden, met vijf miljard steun van de Duitse overheid. In totaal gaat het om een investering van tien miljard, zo kondigde het bedrijf dinsdag aan.

TSMC, of Taiwan semiconductor manufacturing company, is de grootste chipmaker ter wereld. De fabriek in Duitsland zal de eerste in Europa zijn en pas de derde die het bedrijf buiten Taiwan en China bouwt. De start van de productie is voorzien voor 2027 en dan zou het 2000 gespecialiseerde banen moeten opleveren in Duitsland, dat 5 miljard euro aan subsidies voorziet. De chipmaker zelf zal 3,5 miljard euro investeren in de fabriek. TSMC zal 70 procent van de site bezitten, Bosch, Infineon en NXP nemen elk een belang van tien procent in de joint venture.

Bereid om te betalen

‘Semiconductoren houden de wereld gaande’, zei de Duitse minister van Economie Robert Habeck tegen Bloomberg. ‘TSMC’s investering zal dus een substantiële bijdrage leveren voor het verzekeren van de voorraad van halfgeleider chips in Duitsland en Europa.’ Voor de coalitie van Olaf Scholz is het een belangrijke stap om de techindustrie in Duitsland te houden. Duitsland wil zich zo verzekeren van de kritieke componenten die nodig zijn om de competitiviteit van hun auto-industrie op wereldvlak te verzekeren.

Steeds vaker zijn Europese overheden bereid om te betalen om de chipproductie in Europa te garanderen. Onderhandelaars van de EU kwamen dit jaar een plan overeen, goed voor 43 miljard euro, dat moet garanderen dat Europa tegen 2030 20 procent van de wereldwijde productie van halfgeleiders in eigen beheer heeft. Zo willen ze de afhankelijkheid van Azië verminderen voor de import van essentiële technologie.

TSMC levert ruim de helft van alle chips ter wereld en 90 procent van de meest geavanceerde chips. Daarbij is het de belangrijkste chipmaker voor Apple en Nvidia. De aankondiging van dit project, naast andere grote projecten in Japan en de Verenigde Staten, moet klanten gerust stellen na de spanningen in de Straat van Taiwan.