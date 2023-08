Veelvraat Kopecky laat geen kruimel liggen in Glasgow: ze pakt ook WK-goud in puntenkoers

Lotte Kopecky heeft op autoritaire wijze goud gepakt in de puntenkoers op het WK baanwielrennen. Het is voor onze landgenote haar tweede wereldtitel op de piste in Glasgow na het goud in de afvalling. Kopecky gaat door op haar elan van de Tour de France Femmes, waarin ze het groen pakte en tweede werd in de eindstand.

Alles wat Lotte Kopecky aanraakt verandert in goud. In Glasgow letterlijk. In de puntenkoers pakte ze haar tweede wereldtitel na een zeer attente race, waarin ze met zelfvertrouwen, overzicht en dominantie koerste. Ze had de tegenwoordigheid van geest om met bondscoach Kenny De Ketele langs de kant te communiceren. ‘En dat is een enorme plus’, zei Kopecky. ‘Je weet dat je hem kunt vertrouwen en hij weet hoe de benen aanvoelen in koers’, lachte ze. Kopecky zit duidelijk in de flow, dat belooft voor wat komen gaat.

Bij de eerste sprint pakte Kopecky als tweede drie punten, de tweede sprint won ze (goed voor vijf punten). Bij de derde sprint werden de punten weggegraaid door een ontsnapping, maar Kopecky panikeerde niet, bleef aan de leiding en reageerde na die derde sprint met een verschroeiende demarrage.

Bij de vierde sprint pakte ze alweer drie punten achter Georgia Baker. Ongeveer halfweg koers pakte Kopecky een bonusronde, samen met de Australische Baker en de Britse Neah Evans en later gevolgd door de Amerikaanse Williams, goed voor twintig bonuspunten.

Autoritaire Kopecky

Bij de zevende sprint verstevigde Kopecky haar leidersplaats met vijf punten. Evans en Williams werden nadien teruggeslagen door een verliesronde, een belangrijk moment. Na de voorlaatste sprint telde Kopecky acht punten voorsprong op Baker. Onze landgenoote controleerde in de slotsprint de Australische Baker en pakte zo autoritair de wereldtitel. ‘Het kon niet meer misgaan op het einde’, zei Kopecky.

Met al twee wereldtitels op zak begint Kopecky woensdag op de slotdag van het piste-WK aan het omnium, in tegenstelling tot de afvalling en de puntenkoers wél een olympisch nummer. In 2021 werd ze al vicewereldkampioene in de ‘meerkamp van de piste’. Na het omnium richt Kopecky zich vol op de wegrit, waar ze komende zondag beter wil doen dan haar zilveren medaille van vorig jaar.