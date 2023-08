President roept Polen op 15 oktober naar stembus

‘De toekomst van Polen is een zaak voor elk van ons’, twitterde de Poolse president Andrzej Duda, die bekendmaakte dat de verkiezingen op 15 oktober dit jaar zullen plaatsvinden.

De inflatie, het dispuut met de Europese Commissie over de uitholling van de rechtsstaat en de vrijgave van 35 miljard euro uit het herstelfonds, én protesten tegen het strenge abortusbeleid maken dat de regeringspartij Recht en Rechtvaardigheid voor een moeilijke campagne staat.

In de peilingen ligt de partij nog altijd voor op de belangrijkste oppositiepartij - Burgerplatform van ex-premier en ex-voorzitter van de Europese Raad Donald Tusk. Maar volgens Politico, dat het gemiddelde van verschillende peilingen berekent, is de voorsprong de jongste weken gekrompen tot zes procent: 36 procent tegen 30. In 2019 was de partij nog goed voor 44 procent van de stemmen.

Lex Tusk

Die daling wordt toegeschreven aan de poging van de regering om Tusk uit te schakelen als belangrijkste oppositiekandidaat via de oprichting van een commissie die ‘Russische beïnvloeding’ moest onderzoeken. Na stevige protesten keurde het parlement eind juli alsnog een afgezwakte versie van die ‘Lex Tusk’ goed. Volgens de Europese Commissie blijft ook die versie een bron van ‘grote bezorgdheid’. (bloomberg, bar)