Vacatures in het onderwijs nemen toe met 20 procent

Het aantal vacatures in het onderwijs blijft toenemen, zegt VDAB. Op dit moment staan er 3.200 open; in juli was er een stijging met bijna 20 procent in vergelijking met vorig jaar. De Vlaamse scholierenkoepel reageert met goed nieuws: 1 op de 10 leerlingen wil later wel voor de klas staan.

Binnen enkele weken start het nieuwe schooljaar, maar 3.200 vacatures in het onderwijs staan nog open. In juli heeft de VDAB liefst 1.786 nieuwe vacatures ontvangen, meldt VRT NWS. Dat is bijna 20 procent meer dan de 1.491 nieuwe vacatures in juli vorig jaar.

De stijging doet zich vooral voor in het secundair onderwijs. Daar staan 37 procent meer vacatures open dan in juli 2022. Vooral voor wiskunde, Frans, Nederlands en voor de technische vakken is het moeilijk om leerkrachten te vinden.

Er zijn verschillende redenen voor de toename, legt Johan Devyvere van de VDAB uit. ‘Leerkrachten die op pensioen gaan of een nieuwe uitdaging aangaan, moeten vervangen worden. Maar scholen weten ondertussen ook hoe moeilijk het is om hun vacatures ingevuld te krijgen en maken de plaatsen al proactief bekend via VDAB’, zegt hij.

‘Veel vakantie’

De Vlaamse Scholierenkoepel reageert ondertussen met cijfers uit een recente bevraging bij 11.090 leerlingen uit het secundair onderwijs. Daaruit blijkt dat 1 op 10 leerlingen in het secundair onderwijs eraan denkt later zelf voor de klas te staan. Nog eens 25% van de bevraagde scholieren neemt het lerarenberoep mee als een optie.

Dat is veel, want van alle jobs in de databank van de VDAB zijn er – ondanks alle stijgingen – ‘slechts’ 2% procent jobs in het onderwijs, waarvan ongeveer de helft voor leerkracht in het secundair. ‘Dit zijn positieve cijfers voor de toekomst van ons onderwijs’, zegt voorzitter Mauro Michielsen.

De opvattingen over het beroep lopen wel sterk uiteen bij de scholieren: 46% van hen dacht bij het beroep leerkracht aan ‘veel vakantie’ en ongeveer de helft van de bevraagden associeert het beroep met ‘vermoeiend’. Ook vindt 29% het beroep ‘creatief’, maar 28% dacht eerder aan het woord ‘saai’.

Opvallend aan de cijfers is ook dat bij de leerlingen in de derde graad TSO 14 procent een carrière als leerkracht overweegt. In technische opleidingen is het lerarentekort doorgaans nijpender dan in de zogenaamde doorstroomrichtingen.