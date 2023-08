Leegloop bij Union gaat verder: Senne Lynen op 3 jaar tijd van tweede klasse naar Bundesliga

Senne Lynen speelde drie jaar geleden nog in de Nederlandse tweede klasse. Nu maakt de 24-jarige middenvelder een toptransfer van Union SG naar Bundesliga-club Werder Bremen. Het is al de achtste sterkhouder die Union deze zomer ziet vertrekken.

Er blijft haast niets meer over van het succesteam van Union dat vorig jaar charmeerde in Europa. De club zag deze zomer al zowat zijn hele basisploeg vertrekken. Middenvelder Senne Lynen is de volgende sterkhouder die de deur van het Joseph Marienstadion achter zich dichttrekt. Lynen werd dinsdag voorgesteld bij het Duitse Werder Bremen, vorig seizoen dertiende in de Bundesliga. Onze landgenoot tekent er een meerjarig contract en levert Union zo’n twee miljoen euro op.

Straf parcours

De Bundesliga is de volgende halte op het straffe parcours dat Lynen in zijn voetbalcarrière aflegde. Op 18-jarige leeftijd stond hij op de rand van de doorbraak bij Club Brugge, waar de jeugdinternational speelminuten maakte aan de zijde van Timmy Simons, Hans Vanaken en Ruud Vormer. Maar wanneer Club een blik nieuwkomers opentrok, vloog Lynen terug naar de beloften. Zes maanden later besloot Lynen zijn succes te zoeken bij het bescheiden Telstar in de Nederlandse tweede klasse.

In 2020 maakte de Antwerpenaar de overstap naar Union, waarmee hij kampioen werd in 1B. In het eerste seizoen in eerste klasse begon hij als basispion onder coach Felice Mazzu, maar een gescheurde kruisband hield hem zowat het hele seizoen aan de kant. Lynen kon zo amper bijdragen aan de straffe tweede plek in de competitie.

Onder Karel Geraerts ontpopte hij zich een jaar later tot de gedroomde vervanger van Casper Nielsen, die in de zomer naar Club was getrokken. Ook in de Europa League maakte Lynen indruk. In de achtste finales in maart maakte hij het winnende doelpunt tegen Union Berlin. Union SG strandde uiteindelijk in de kwartfinales tegen Bayer Leverkusen.

Contractvoorstel Union geweigerd

Ook dit seizoen werd de onverzettelijke Lynen onder de nieuwe coach Alexander Blessin een cruciale rol toegeschreven op het Brusselse middenveld. Maar toen de club hem een voorstel deed om zijn eind dit seizoen aflopende contract te verlengen, weigerde Lynen dat. De Brusselaars beseften dat het geen zin had om een transfer te boycotten.

‘Ik kijk er heel erg naar uit om voor Werder in de Bundesliga te spelen’, klinkt het bij Lynen in een eerste reactie op de clubwebsite. ‘De Bundesliga is een van de beste competities van de wereld. Ik kan niet wachten om mijn eerste wedstrijd in dit stadion te spelen, want ik heb gehoord dat de sfeer bij thuiswedstrijden erg speciaal is.’

Bij Werder Bremen wordt Lynen een ploegmaat van onder meer Duits international Niclas Füllkrug en ex-Liverpool-middenvelder Naby Keïta. De coach van Werder is de 35-jarige Ole Werner. In de Europese duels speelde Lynen zich in de kijker bij Duitse teams.

‘We hielden hem al een tijdje in de gaten’, bevestigde Werner. ‘Fysiek is hij sterk en hij beschikt over heel wat vista. Als defensieve middenvelder kan hij voor de nodige stabiliteit zorgen.’

Het lijstje vertrekkers bij Union oogt zo indrukwekkend. Na Ismaël Kandouss (Gent), Siebe Van der Heyden (Mallorca), aanvoerder Teddy Teuma (Reims), Oussama El Azzouzi (Bologna), Simon Adingra (Brighton), Yorbe Vertessen (einde huur van PSV) en Victor Boniface (Leverkussen) is Lynen al de achtste speler die de club verlaat. Voorlopig deerde dat een hertekend Union niet, want in de competitie pakte het zes op zes.