Vincent Van Quickenborne: ‘Ik voel mij tussen de 30 en 35 jaar oud’

Wie slipt in de Wetstraat of in de geruchtenmolen belandt, verzeilt vroeg of laat in deze rubriek.

Vijftig

Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) is net 50 geworden. Voor sommigen wenkt dan de midlifecrisis. ‘Maar ik heb daar geen moeite mee’, zegt hij in het weekblad Humo. ‘Eind mei ben ik voor de derde keer vader geworden: onze kinderen houden ons jong. De ouders aan de schoolpoort zijn tussen 30 en 35 jaar oud, en zo voel ik mij ook.’

Van Quickenborne blaast nu vooral even uit na een pittig jaar waarin hij samen met zijn gezin twee keer moest onderduiken in een safehouse. ‘Het doet deugd om eindelijk wat tijd met mijn vrouw en kinderen te kunnen inhalen. Samen gaan zwemmen, papieren bloemen verkopen op het strand. We zijn ook al naar de Burger King geweest’, lacht hij.

Handtekening

Wanneer de premier van huis is, dansen zijn ministers op tafel. Als Alexander De Croo (Open VLD) op reis is, moet er altijd iemand achterblijven om indien nodig de handtekening te zetten onder allerhande documenten. Deze week is minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) met dienst. ‘Het is minstens bijzonder te noemen. Het is vaak heel druk, al dat met mezelf te overleggen’, lacht Verlinden in het Nieuwsblad. Ze benadrukt wel dat de kabinetten tijdens de zomer blijven draaien en dat adviseurs ook tijdens de zomervakantie in contact staan met hun premier, minister of staatssecretaris. ‘Echte vakantie zit er dus voor niemand in, maar ikzelf neem dat er heel graag bij.’

Vijftig (2)

Niet om te lachen, de getuigenis van Van Quickenborne in Humo over het leven in een safehouse. Er zijn tranen gevloeid en er waren slapeloze nachten. ‘Onze kinderen mochten niet naar school, konden geen vriendjes zien of hobby’s buitenshuis beoefenen. Dat was heel zwaar’, zegt hij. ‘Mijn dochter is ook een tijdje naar de psycholoog gegaan, omdat ze bang was. Ze verwarde mensen van de beveiliging met mogelijke aanvallers. Mijn zoontje van 4 durfde niet meer te slapen in het donker, het licht moest altijd aanblijven. Intussen mag het weer een waaklampje zijn. Ik merk dat ze die periode allebei goed hebben verwerkt, ze praten er niet meer over.’

Zwaar weer

N-VA-voorzitter en Antwerps burgemeester Bart De Wever zit intussen wat verder van het drugsgeweld. ‘Saevis tranquillus in undis’, zo recupereert hij op Instagram de lijfspreuk van Prins Willem van Oranje. ‘Rustig op de (zeer) woelige baren.’ Het gaat daarbij voor alle duidelijkheid niet over zijn Vlaamse regering die door het Ineos-debacle in zwaar weer verkeert, maar over zijn oversteek van de Baltische Zee met de boot, tussen Stockholm en Tallinn. De Wever is namelijk op roadtrip door Scandinavië en de Baltische staten. ‘Redelijk veel spugers aan boord’, voegt hij er minder poëtisch aan toe.