Zoom wil dat medewerkers naar kantoor komen

‘We geloven dat een gestructureerde hybride aanpak voor ons bedrijf de meest efficiënte manier van werken is. Het nieuwe beleid zal ons in een betere positie brengen om onze eigen technologieën te gebruiken, te blijven innoveren én onze wereldwijde klanten te ondersteunen’, klinkt het in een persbericht van het Amerikaanse bedrijf Zoom. Dat werd wereldwijd bekend tijdens de coronapandemie: via ­videovergaderingen stelde het werknemers in staat om van thuis te werken. De obligate Zoomvergadering werd – samen met het nieuwe werkplunje: jogging vanonder, hemd vanboven – deel van onze realiteit. Het dagelijkse aantal gebruikers van het platform explodeerde van 10 miljoen in 2019 naar maar liefst 300 miljoen in het eerste lockdownjaar 2020.

Aan zijn eigen personeel had Zoom in het verleden al verklaard dat het ‘voor onbepaalde tijd’ vanop afstand kon blijven werken, maar nu wordt dat flexibele werkbeleid toch wat minder flexibel. Elk van de 7.400 werknemers die binnen de 80 kilometer van een Zoom-vestiging wonen, moet opnieuw minstens twee keer per week naar het kantoor komen. De nieuwe aanpak wordt uitgerold in augustus en september, afhankelijk van het land waar de werknemer in kwestie werkt.

In september 2022 werkte slechts 1 procent van de werknemers bij Zoom regelmatig op kantoor, berichtte de Amerikaanse krant The Wall Street Journal. Dat het einde van de lockdowns een serieuze opdoffer bleek voor het bedrijf, is ondertussen zonneklaar. Eerder dit jaar kondigde het bedrijf aan 15 procent van zijn huidige werknemers te laten afvloeien. Zoom is trouwens zeker niet de eerste grote speler die het aantal toegestane thuiswerkdagen terugdraait. Amazon en Disney deden dat eerder al en van de meeste Google-medewerkers in de Verenigde Staten wordt sinds april vorig jaar verwacht dat ze opnieuw drie dagen per week naar kantoor komen. Bij Apple werd dezelfde maatregel afgelopen september ingevoerd en kort nadat Elon Musk het roer overnam bij Twitter (dat intussen X heet), werd grotendeels afgestapt van het telewerken.