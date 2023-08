Travis Scott verdrinkt tussen de sterren

TRAVIS SCOTT Utopia Sony

De vergelijking met Kanye West achtervolgt Travis Scott al sinds het begin van zijn carrière. Omdat hij een koppel vormt met een Kardashian-telg (Kylie Jenner), maar ook omdat hij het experiment durft op te zoeken. Zijn vierde album Utopia knipoogt meer dan eens (‘Circus maximus’, ‘Modern jam’) naar Yeezus, dat Scott mee producete. En ook Kanye-collaborateurs als Bon Iver, Sampha en James Blake doen mee.

Scott dompelt zijn stem opnieuw onder in psychedelische autotune, maar beklijvende lyrics levert dat niet op. Over de Astroworld-ramp (tijdens een concert van Scott kwamen tien mensen om) valt geen woord, en een zin als ‘Dick so hard, pokin’ like the Eiffel’ rapt hij alsof het de vondst van de eeuw is. Dat was het misschien ook, maar dan bij Kendrick Lamar, tien jaar geleden.

Vooral de gastverzen(met ook Beyoncé, SZA, The Weeknd en Bad Bunny) blijven hangen. Scotts eigen passages vormen vooral de brug tussen twee mooie plekken, niet het deel van de reis dat nazindert. (ndl)