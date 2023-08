Gouden stem, gouden boodschap

BEVERLY GLENN-COPELAND The ones ahead Transgressive

De Canadese singer-songwriter Beverly Glenn-Copeland (79) heeft tot de 21ste eeuw moeten wachten op ­erkenning. Zo’n lange incubatie heeft één voordeel: het rijpingsproces, inclusief de transitie naar man, is diep geworteld. Dat hoor je vanaf de eerste noot van deze gloedvolle, verfijnde cyclus van negen songs die luisteraars aanmoedigen om meer te investeren in de liefde voor elkaar (‘Harbour’) en in de redding van de natuur (‘Stand anthem’). In tegenstelling tot zijn eerdere ­platen, die ambient (Keyboard fantasies, 1986) en folkjazz uitprobeerden, wordt Copeland nu semi-klassiek begeleid met veel strijkers en piano. Stilistisch put hij uit Afrikaanse polyritmiek, jazz-standards, musical en gospel, en boetseert hij dat alles rond zijn geweldige, spirituele tenorstem die hij met bijna operatesk gevoel hanteert. Strikt gezien is dit een ballad-album, maar er zit zoveel ouderwetse elegantie in de muziek – soms iets té gezwollen zelfs – dat je het gevoel krijgt met de stem mee te vliegen. Het is evident hem te vergelijken met Anohni, maar deze man kiest voor een optimistischer toekomstbeeld. Geweldig dat hij deze prachtplaat nog mocht maken! (vpb)