Miles Kane heeft moeite met zijn plekje in de spotlights te verdienen

MILES KANE One man band Virgin/Modern sky

Sinds hij in 2009 zijn band The Rascals verliet om ­onder eigen naam het rocksterrendom na te jagen, voert Miles Kane een steeds wanhopigere strijd voor zijn plekje in de spotlights. Hij kon er al van proeven naast zijn maatje Alex Turner bij The Last Shadow ­Puppets, en op zijn eerste twee soloplaten vielen best enkele memorabele songs terug te vinden. Die hoogtepunten zijn op zijn vijfde langspeler One man band ­helaas te schaars, met opener ‘Troubled son’, het ­melancholische ‘Ransom’ en het in koor gezongen ‘Heal’ als uitschieters. Het merendeel van de nummers ondergraaft Kane jammer genoeg met in clichés ­gedrenkte teksten en het overdadige gebruik van galmeffecten. De albumtitel is ook misleidend, want de ­Liverpudlian probeert zijn opdrogende inspiratie op te vangen door leden van Circa Waves, The Coral, Blossoms en Razorlight in de studio uit te nodigen. Namen die intussen hun relevantie kwijt zijn, net zoals deze Kane. (mg)