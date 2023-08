Jurk uit ‘Breakfast at Tiffany’s’ te koop

Een roze couturejurk van Givenchy die actrice Audrey Hepburn heeft gedragen in de legendarische film Breakfast at Tiffany’s (1961) gaat in september onder de hamer in Los Angeles. De zijden jurk, dieproze met gouden lovertjes en een roze lint rond het middel, werd speciaal voor de film gemaakt. Hepburn draagt ze in de film voor een avondje uit met de rijke vrijgezel José da Silva Pereira.

Het is een van de vele outfits die Givenchy maakte voor de film. Breakfast at Tiffany’s had grote invloed op de mode van de jaren 1960. De film gaf ook een stevige boost aan de relatie tussen beroemdheden en ontwerpers, die vandaag gemeengoed geworden is. De band tussen het modehuis Givenchy en actrice Audrey Hepburn maakte haar tot een mode-icoon.

De knielange roze cocktailjurk werd al eens eerder geveild. In 2007 veranderde ze bij Christie’s van eigenaar voor 150.000 pond. Inmiddels wordt de opbrengst op 235.000 pond geschat, ook al reageren veel modeliefhebbers ontgoocheld omdat het dieproze van de jurk mettertijd een stuk valer is geworden.