Rusland viseert opnieuw hulpverleners en journalisten met raketaanval

Bij een dubbele Russische raketaanval op het stadje Pokrovsk in de Donbas zijn zeker zeven doden en 81 gewonden gevallen. De tweede raket sloeg in toen hulpverleners de slachtoffers van de eerste inslag van onder het puin haalden.

Maandagavond vuurde het Russische leger twee raketten af op het Oekraïense stadje Pokrovsk, ongeveer veertig kilometer van het front. De Oekraïense autoriteiten telden al zeven doden en 81 gewonden. Doelwit van de aanvallen waren een hotel en een pizzeria, volgens president Volodimir Zelenski raakten de Iskander-raketten ook ‘een gewoon residentieel gebouw’ in het centrum van de stad.

Double tap-aanval

Tussen de raketinslagen zat een pauze van veertig minuten. Twee van de dodelijke slachtoffers zijn hulpverleners die op het moment van de tweede aanval naar overlevenden zochten. Het lijkt er sterk op dat dit een ‘double tap’-aanval was. Daarbij slaat een tweede explosief opzettelijk geruime tijd na het eerste in om zo veel mogelijk burgers en hulpverleners te treffen.

Als stad vlak achter het front was Pokrovsk een knooppunt voor journalisten en hulpverleners van humanitaire organisaties. Ook militairen passeerden er regelmatig. De geraakte gebouwen, hotel Druzhba (‘vriendschap’ in het Oekraïens) en pizzeria Corleone (geheel in maffiathema), waren voor hen een ontmoetingsplek.

Laatste station

Pokrovsk is het laatste station voor het front. Vanuit het stadje in de Donbas kunnen vluchtende Oekraïners op een trein naar West-Oekraïne stappen, en zo zichzelf in relatieve veiligheid brengen. Ook Artsen Zonder Grenzen is actief in Pokrovsk, waar medische treinen van de organisatie vertrekken. Die maken het mogelijk om gewonden en zieken tijdens transport naar veiliger oorden van de nodige medische zorgen te voorzien.

De beelden uit Pokrovsk doen erg denken aan de aanval op de stad Kramatorsk, waar Russische raketten restaurant Ria Pizza tot een ruïne herschiepen. Ook Ria Pizza was een ontmoetingsplek enkele tientallen kilometers achter de frontlijn, waar journalisten, soldaten en gewone Oekraïners naast elkaar tafelden. Daarbij vielen acht doden en 56 gewonden.