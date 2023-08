Twintiger opgepakt in Hongarije voor folterpraktijken in België

In Hongarije is donderdagavond M.D. opgepakt, een 24-jarige man die door ons land werd gezocht voor de gijzeling en foltering van een 37-jarige Nederlander (H.W.) begin dit jaar. Dat bevestigt het Antwerpse parket, dat om zijn uitlevering zal vragen.

Het slachtoffer werd op 23 februari in Ravels, vlak bij de grens met Nederland, aangetroffen door enkele arbeiders. Ze belden de hulpdiensten voor de zwaar toegetakelde man die ze langs de Aa-valleiroute in Ravelse deelgemeente Poppel vonden: H.W., een 37-jarige man uit Nijmegen, was zwaar toegetakeld: in zijn voorhoofd zou het woord ‘dief’ gekerfd zijn, de man miste onder meer een vinger en hij had nog verschillende ernstige snij- en steekwonden. De man werd met spoed afgevoerd naar het ziekenhuis in Turnhout, over zijn huidige toestand is momenteel geen informatie.

Er werd een gerechtelijk onderzoek opgestart. Dat leidde al snel tot de huiszoeking in Lommel van de woning van een eerste verdachte, de 23-jarige Nederlander A.J., die prompt werd opgepakt. Half maart kon de politie ook D.F., een 20-jarige Nederlander uit Mol, arresteren, samen met een 23-jarige man met de Surinaamse nationaliteit woonachtig in Antwerpen. Nu is er dus een vierde verdachte gevat. De man, die de Rwandese nationaliteit heeft, bleek in Hongarije te verblijven. Ook hij woonde voor zijn vlucht in België, bevestigt het parket van Antwerpen, dat momenteel geen verdere commentaar wenst te geven.

M.D. was na de feiten op de vlucht geslagen en zou zich schuil hebben gehouden in de Hongaarse hoofdstad Boedapest. Daar werd hij vorige week vrijdag opgepakt door de Hongaarse politie. Binnenkort wordt beslist over zijn overlevering naar ons land.