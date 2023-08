Kevin De Bruyne duikt op in Koreaanse sketchshow

Kevin De Bruyne is niet alleen populair in Europa, de Rode Duivel is nu ook een hit in Korea. Tijdens de tour van Manchester City in Azië, maakte hij even tijd voor een passage in enkele sketches van de comedyshow Saturday night live Korea.

Manchester City toerde deze zomer door Zuid-Korea en speelde er twee oefenwedstrijden, tegen Bayern (2-1) en Atlético (1-2). De Bruyne en co. proefden er ook van de lokale cultuur. Zo bezocht de spelmaker een Zuid-Koreaanse dansclub samen met Kyle Walker.

Nu blijkt dat De Bruyne ook te gast was op de lokale televisie, in de sketchshow ‘SNL Korea 4’, een Aziatische versie van het legendarische Saturday night live op het Amerikaanse televisienetwerk NBC. Daarin verscheen hij tijdens het segment ‘Shindorim Soccer Club’ en draagt hij een rood t-shirt met ‘Kim Deok-bae’ op de achterkant, zijn bijnaam in het Koreaans.

De Bruyne in rood T-shirt tijdens Koreaanse sketch. — © ‘Saturday night live Korea’

De Bruyne neemt er onder andere plaats aan een tafel en wordt opgedragen om een gerecht (kimchi) te brengen, wat tot hilariteit leidt vanwege zijn trage tempo.

In een andere sketch krijgt De Bruyne bezoek van Neymar, of toch iemand die de Braziliaan moet voorstellen. ‘Je Engels is veel beter geworden’, lacht de Rode Duivel, die het spelletje gewoon meespeelt. ‘Veel op geoefend’, was het antwoord. Bekijk het in de video hierboven.