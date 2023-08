Geen grijs meer bij autofabrikant Fiat

Bij Italiaanse autobouwer Fiat is de laatste grijze auto van de band gerold. Eind juni kondigde het bedrijf aan geen grijze auto’s meer te produceren, nochtans de meest gevraagde kleur. Zien we binnenkort ook echt meer kleur op de weg?

Grijs? Da’s voor Duitsers. Japanners. Fransen zelfs, klinkt het bijna minachtend bij Fiat. ‘Italië, dat is het land van de kleur, Fiat het merk van de kleur’, klinkt het bij monde van Olivier François, ceo van de Italiaanse autofabrikant.

François, zelf een Fransman, stapt in de nieuwste reclamespot van het merk in de nieuwe elektrische Fiat 600, die vervolgens in een gigantisch vat oranje verf wordt gehesen. Een echt vat, trouwens, geen door een computer gemaakt special effect: het bedrijf vermeldt in de communicatie bij de video expliciet dat de verf behandeld werd in een recyclage fabriek en voldoet aan de Italiaanse reglementering hieromtrent. Kwestie van kritische bedenkingen over de honderden liters verf nodig voor de stunt voor te zijn.

Enkele ogenblikken later wordt het voertuig druipend in een retro-oranje boven gehaald. Met de stunt laat Fiat weten dat het vanaf eind juni geen grijze auto’s meer zal produceren. Is Fiat een trendsetter en zullen we binnenkort ook echt meer kleurrijke auto’s zien?

‘In de eerste plaats is dit een slimme reclamestunt’, zegt autojournalist Tony Verhelle. Uit cijfers van verffabrikant Axalta uit 2021 blijkt grijs met 27 procent marktaandeel nog steeds de meest populaire kleur te zijn. Tel je daar zilver bij, kom je op 35 procent. De top drie zal steevast grijs, wit en zwart zijn, met kleine variaties tussen landen, aldus Verhelle. De meest voorkomende kleuren zijn blauw, dan rood, al maken meer ‘exotische’ kleuren zoals geel en oranje het laatste jaar een bescheiden opmars: denk dan gemiddeld aan een procent van alle auto’s die van de band rollen per kleur.

Of Fiat nu de auto-industrie verandert met deze trend? Dat betwijfelt Verhelle, al was er wel een moment dat onze wegen er een stuk vrolijker uitzagen: ‘In de jaren ‘70, ‘80 en ‘90 waren felle kleuren voor je auto nog veel meer een ding. Ik herinner me dat verzekeringsmaatschappijen zelfs een kleine korting gaven voor felle kleuren zoals wit en geel, die erg zichtbaar waren op de weg. Het was de opkomst van leasingcontracten die zorgden dat er steeds meer grijze auto’s werden geproduceerd. Dat was een beetje een selffulfilling prophecy: leasingbedrijven zeiden dat grijs gemakkelijker te verkopen was achteraf, dus werden die vaker gekozen, en die cirkel bleef maar rondgaan.’