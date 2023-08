Illegale houtkap in de staat Roraima, in het noordwesten van Brazilië. — © afp

In Brazilië begint dinsdag een internationale top over bescherming van de Amazone. Onder de nieuwe president Lula vertraagt de illegale kap; zijn doelstelling de ontbossing in 2030 op ‘nul’ te krijgen is erg ambitieus, blijkt tijdens een patrouille van de milieupolitie.