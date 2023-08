Nederlandse acteur Thijs Römer veroordeeld voor online seksuele misdrijven met minderjarigen

Hoewel Thijs Römer erkende dat hij een grens over was gegaan, heeft hij steeds volgehouden onschuldig te zijn aan online seksueel misbruik. — © Vincent Jannink

De Nederlandse acteur Thijs Römer is veroordeeld tot een celstraf van drie maanden, waarvan twee maanden voorwaardelijk, en een maximale werkstraf van 240 uur voor online seksuele misdrijven met minderjarige meisjes. Dat vonnis is dinsdag door de rechtbank van Assen uitgesproken, meldt persbureau ANP.

De 44-jarige acteur - onder meer te zien in Alles is familie, Moordvrouw en Grijpstra & De Gier - wisselde in de periode 2015 tot 2017 seksuele berichten uit met drie minderjarige meisjes. Eerder had het openbaar ministerie naast een werkstraf van 240 uur, 90 dagen gevangenisstraf geëist, waarvan 89 dagen voorwaardelijk. Zowel Römer als zijn advocaat was dinsdag niet aanwezig in de rechtbank.

Römer stuurde de drie tienerfans — tussen de veertien en zestien jaar oud — onder meer foto’s van zijn geslachtsdeel, nadat hij met hen in contact was gekomen via chatgroepen. Ook stuurde hij de jonge meisjes, zo gaf hij zelf toe, tips om te masturberen en bleek hij in het bezit van kinderporno. Hoewel Römer erkende dat hij een grens over was gegaan, heeft hij steeds volgehouden onschuldig te zijn aan online seksueel misbruik.

Durfden geen nee zeggen

Volgens de rechter maakte Römer ‘doorlopend misbruik van het overwicht van de slachtoffers die tegen hem opkeken of zelfs verliefd op hem waren’. De rechtbank ziet voldoende bewijs dat Römer schuldig is aan strafbaar grensoverschrijdend seksueel gedrag. ‘Ze durfden geen nee te zeggen, omdat ze bang waren het contact met de verdachte te verliezen. De rechtbank neemt het verdachte uiterst kwalijk dat hij met zijn onbetamelijke gedrag de grenzen van deze minderjarige slachtoffers heeft overschreden.’

De zaak kwam aan het licht toen een inmiddels volwassen vrouw hem ervan beschuldigde haar op veertienjarige leeftijd om naaktfoto’s te hebben gevraagd in ruil voor een handtekening. Het openbaar ministerie nam het Römer kwalijk dat hij een vertrouwensband met de tieners opbouwde, om hen vervolgens te verleiden tot seksuele handelingen. Hij zou de gesprekken zo gestuurd hebben dat ze steeds weer in de seksuele sfeer kwamen. ‘Als het dan weer over “gewone” zaken ging’, zo schreef het openbaar ministerie, ‘dan werd hij gauw verveeld en wist het zo te draaien dat dit weer over seks ging’.