Griekse voetbalsupporter doodgestoken in aanloop naar match tussen potentiële tegenstanders van Antwerp

Een Griekse voetbalsupporter van AEK Athene is in de nacht van maandag op dinsdag doodgestoken tijdens een vechtpartij met supporters van het Kroatische Dinamo Zagreb. De wedstrijd wordt uitgesteld.

Maandagavond kwam het in Athene tot gewelddadige opstootjes tussen de ultra’s van beide ploegen, die normaal dinsdagavond hun heenwedstrijd van de derde kwalificatieronde van de Champions League tegen elkaar hadden moeten spelen. Een 29-jarige man werd daarbij meerdere keren gestoken. Hij werd nog naar het ziekenhuis overgebracht, maar bezweek daar aan zijn verwondingen. Nog acht anderen raakten gewond, 98 personen werden opgepakt.

‘Zulke gebeurtenissen passen niet bij de waarden en normen die we als club en als gemeenschap uitdragen’, veroordeelde Dinamo Zagreb het geweld.

De wedstrijd werd intussen uitgesteld. De terugwedstrijd was volgende week dinsdag in Zagreb voorzien. Die datum blijft behouden, de heenwedstrijd zal op vrijdag 18 of zaterdag 19 augustus afgewerkt worden. Voor beide duels zijn er geen bezoekende fans toegelaten.

De winnaar van dit dubbel duel speelt in de laatste voorronde van de Champions League tegen de Belgische landskampioen Antwerp. Dat wees de loting maandag uit.

Antwerp kwam bij de loting als eerste uit de trommel en heeft dus het thuisvoordeel in de confrontatie. De winnaar plaatst zich voor de groepsfase van de Champions League. Overleeft The Great Old de play-offs niet, dan komt het terecht in de poulefase van de Europa League.