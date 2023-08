Colombia voor de eerste keer door naar kwartfinales WK voetbal

Na een pittige eerste helft bleven beide ploegen doelpuntloos. Colombia kwam gevaarlijker uit de hoek dan hun tegenstander, maar de Jamaicaanse verdediging hield goed stand. Een moment van zwakte aan het begin van de tweede helft mondde dan ook uit in het enige doelpunt van de wedstrijd.

Een lange pass van Ana Guzman vond ploeggenote Catalina Usme in de zestien. De Jamaicaanse verdediging liet Usme helemaal vrij, waarop de Colombiaanse aanvoerder in de linkerhoek binnenschoot. De Jamaicaanse doelvrouw Rebecca Spencer was kansloos.

Amper twee minuten later volgde de kans op de gelijkmaker. Na een vrije trap kopte Drew Spence richting doel, maar de bal stootte op de paal. Tien minuten voor het einde van de wedstrijd was het opnieuw Spence die gevaarlijk was. Ze probeerde opnieuw te scoren met haar hoofd, maar de bal ging ,net naast. Zo strandden de Reggae Girlz in de achtste finales.

In de kwartfinales zaterdag neemt Colombia het op tegen Europees kampioen Engeland. De laatste achtste finale tussen Frankrijk en Marokko wordt dinsdagnamiddag om 13 uur gespeeld. De winnaar van dat duel komt uit tegen thuisland Australië.