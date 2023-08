Meer dan duizend mensen geëvacueerd door Portugese bosbranden

Achthonderd brandweerlieden zijn dinsdag uitgerukt om bosbranden in Zuid-Portugal te blussen. Uit voorzorg werden 1.400 mensen geëvacueerd.

De vlammen zijn moeilijk te bedwingen door de hevige wind en de hitte. Ongeveer 6.700 hectare land werdverschroeid door de bosbranden. Negentien kleine dorpjes, vier vakantiedorpen en een camping werden al geëvacueerd, en verschillende wegen zijn afgezet. Dat lieten de Portugese autoriteiten weten.

De brand ontstond zaterdag in de gemeente Odemira nabij Alicante en verspreidde zich richting de toeristische Algarve in Zuid-Portugal. Maandag werd het in Odemira plots stikdonker door een enorme rookwolk. Burgemeester Helder Guerreiro noemde de situatie ‘kritiek, moeilijk en complex’.

Portugal kreunt onder recordtemperaturen. De overheid heeft meer dan 120 gemeenten aangekruist als risicogebied voor bosbranden. In Noord-Portugal geldt code rood in drie districten, omdat de temperaturen kunnen oplopen tot 41 graden Celsius. ‘In deze weersomstandigheden kan elke kleine brand een grote worden’, zei Patricia Gaspar van de civiele bescherming in een persconferentie.